Mari Palma desabafa após comentário de homem sobre corpo: 'Despertou dor'

Mari Palma, 35, fez um desabafo sobre um acontecimento e pediu para as pessoas não fazerem comentários sobre os corpos das pessoas.

O que aconteceu

A jornalista contou que foi abordada por um homem em um hotel no Rio de Janeiro e ficou irritada. Em um vídeo no Instagram, postado na quarta-feira (5), explicou que ia para o Baile da Vogue e decidiu ficar um pouco na piscina para descansar.

A famosa indicou que foi reconhecida e seu corpo foi o motivo da abordagem do desconhecido. "Do nada, chegou um cara perto de mim e perguntou: 'você é a Mari?'. E respondi como sempre faço, com um sorriso, esperando que ele fosse falar algo sobre meu trabalho, sei lá: 'admiro seu trabalho, te acompanho', como acontece muito. Aí falei: 'sim, sou eu'. Ele olhou para mim na piscina, sentada, de biquíni e falou: 'nossa, na televisão, você parece muito mais magrinha'. E saiu."

Mari Palma se irritou e refletiu. "Fiquei totalmente sem reação. Tenho essa característica, acho que demoro para processar essas coisas porque, na minha cabeça, aquilo foi tão inesperado e tão absurdo que custei a acreditar que tinha sido aquele o comentário dele, o único comentário dele. Não falou em nenhum momento sobre o meu trabalho, ele só olhou para mim e falou sobre o meu corpo de biquíni na frente dele (...). O meu trabalho é público, o meu corpo não", reforçou.