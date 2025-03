Madrugada de festa no BBB 25 tem primeiro beijo de casal e atritos

A madrugada desta quinta-feira (6) foi marcada por muitas emoções na casa do BBB 25. A festa do líder de Vitória Strada, com o tema Noite de Novelas, proporcionou momentos intensos, incluindo o que pode ser um novo casal se formando e discussões acaloradas.

Mais um casal na casa?

O clima de romance esquentou após a festa! João Gabriel e Thamiris protagonizaram o primeiro beijo do casal. Os dois se deitaram juntos depois da comemoração de Vitória e, apesar de tentarem se esconder sob o edredom, a cena não passou despercebida.

João Gabriel revoltado com Aline

Enquanto com Aline, João Gabriel não quer papo. Durante a madrugada, o brother desabafou para Renata, criticando duramente a sister e deixando claro que pretende confrontá-la no próximo Sincerão.

Eu quero que Aline vá tomar no c dela! Se ela vier falar comigo, vou xingar ela! Aline é uma que vou falar uns trem pra ela no Sincerão. Tô esperando segunda-feira. Saboneteira do caralho! Vai tomar no c*!

João Gabriel

Mais tarde, em conversa com Maike, João Gabriel reforçou sua intenção de chamar Aline no Sincerão e já prometeu como vai reagir caso ela tente gritar. "Se ela começar a gritar, eu vou falar: 'Tadeu, cala aquela calopsita ali!'", disparou.

Beijo entre Vitória e Vinícius? Sim, mas foi técnico!

Os brothers entraram no clima da festa e brincaram de fazer novela. Em uma das cenas, Vitória Strada e Vinícius trocaram um selinho, mas tudo não passou de atuação. O momento aconteceu em uma sequência onde Vitória tentava salvar Thamiris, enquanto João Gabriel interpretava o antagonista que queria manter as duas presas. No final, Vinícius surgia como o herói da trama.

Vitória percebe João Gabriel incomodado

A líder da semana notou um possível incômodo de João Gabriel após ela vetar o irmão gêmeo dele, João Pedro, da festa do líder.

"O João Gabriel tá puto, provavelmente, porque eu vetei o João Pedro. Mas, gente, ele me botou no Paredão. Eu não indiquei ele no Paredão. Vetar ele da festa é o menor das coisas", refletiu Vitória, que ainda comentou que os irmãos nunca foram colocados em uma posição desconfortável dentro do jogo.

Thamiris desabafa e tem crise de choro

Após a eliminação de sua irmã, Thamiris mostrou estar emocionalmente abalada. No Quarto Nordeste, a sister chorou e precisou ser acalmada por Gracyanne Barbosa. "Respira", pediu a amiga, tentando confortá-la.

O desabafo aconteceu enquanto Thamiris relembrava a dinâmica "Pegar ou Guardar", onde decidiu ficar com R$ 60 mil, mas precisou colocar dois brothers para dormir fora da casa: Guilherme e Vinícius.

Gracyanne tentou tranquilizá-la: "Eu nem acho que o Vini não ficou chateado". Mas Thamiris estava convencida: "Ele falou pra mim que ficou, porque não esperava que eu botasse ele. Mas quando aconteceu o negócio da minha irmã, eu lembro quem ficou comigo", declarou.