'Quero que Aline vá tomar no c* dela', dispara João Gabriel no BBB 25

Durante a festa do líder, na madrugada desta quinta-feira (6), João Gabriel desabafou contra Aline em uma conversa com Eva e Renata. Irritado, ele criticou a policial e não poupou palavras.

O que houve

João fez duras críticas a sister. "Eu quero que Aline vá tomar no c* dela! Se ela vier falar comigo, vou xingar ela! Aline é uma que vou falar uns trem pra ela no Sincerão. Tô esperando segunda-feira. Saboneteira do caralho! Vai tomar no c*", disparou o gêmeo.

João Gabriel ainda chamou Aline de manipuladora. "Ela [Aline] é falsa, mentirosa, quer ter razão em tudo."

Bastante irritado, ele comentou sobre como o público pode estar reagindo a suas falas. "Se o povo quiser me tirar disso aqui também me tira", disse.

Por fim, ele comentou que tentou evitar os xingamentos por estar na Quaresma, mas não conseguiu segurar a revolta. "Quando tô com vontade de xingar, eu nem queria, que tá na Quaresma, ainda rezei pra Deus hoje, tem como não. Nós tá nesse jogo aqui e nós tem que pôr pra lascar mesmo. É o que a psicóloga falou hoje: você tem que falar. Eu vou falar agora! Tudo que eu pensar eu vou falar!", avisou.