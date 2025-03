Influenciador de aventura morre, aos 36, após um mês internado nos EUA

O influenciador e youtuber Andrew Cross morreu, aos 36 anos, depois de ter sofrido um grave acidente de carro nos Estados Unidos. Ele estava internado havia pouco mais de um mês.

O que aconteceu

Após o acidente, Andrew sofreu com graves lesões no cérebro. Ele foi hospitalizado em 31 de janeiro deste ano e estava sendo mantido vivo com a ajuda de aparelhos.

A notícia sobre a decisão de desligar os aparelhos foi divulgada pela irmã, Jenna. Ela compartilhou as informações em um site criado para atualizar fãs, amigos e familiares sobre o seu estado de saúde.

Segundo a irmã, ele teve uma "morte pacífica e cheia de amor". "Andrew estava acompanhado da família e da mulher, Evelyn, quando os aparelhos foram desconectados. No quarto, amigos e familiares leram as escrituras, oraram e cantaram durante o processo de remoção dos suportes de vida e por mais de uma hora depois. Foi tranquilo e lindo."

Nas redes sociais, Andrew era conhecido como Desert Drifter. Ele compartilhava conteúdos de aventura e exploração.

A família criou uma vaquinha para arrecadar fundos para custear as despesas médicas. Até o momento, eles conseguiram cerca de R$ 2 milhões.