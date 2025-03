'Guerra fria': Entenda a 'briga pelas costas' de João Gabriel e Aline

João Gabriel e Aline trocaram farpas indiretamente ao longo de toda a madrugada desta quinta-feira (6), na Festa do Líder do BBB 25 (Globo).

Entenda a briga

Antes da festa, João Gabriel desabafou com seus aliados —Gracyanne, Thamiris e Maike— sobre sua relação com Aline. "Eu quero que Aline vá tomar no c* dela! Se ela vier falar comigo, vou xingar ela. Aline é uma que vou falar uns trem pra ela no Sincerão. Tô esperando segunda-feira. Saboneteira do caralh*", afirmou sobre Aline "não chamar" Gracyanne para embates no Sincerão.

Antes de sair a Gracy, ela falou 'quero saber quem falou que eu sou jogadora ruim' e eu olhando. Na hora que falou que foi a Gracy, ela falou 'adoro ela, mas vou provar pra ela que meu jogo não é ruim'. Se fosse a Renata ou meu irmão, ela ia esculhambar. Isso, para mim, é sabonetar, e eu vou falar segunda-feira no Sincerão João Gabriel

Gracyanne concordou sobre Aline "ter se segurado no Sincerão" por se tratar da influenciadora. A influencia chegou a aconselhar o brother a conversar com a baiana.

Já no início da festa, ele chegou a dizer que queria "jogar uma lata na cara" de Aline, e afirmou que "abriu o olho" de Gracyanne em relação à sister. "Vai tomar no c*! Saboneteira do caralho! Vai tomar no meio do c* dela".

João Gabriel também conversou com Guilherme, aliado de Aline. "Se quiser, pode me chamar que eu falo [para ela]. Eu só não quero que ela [Aline] exalte comigo, porque se exaltar comigo eu vou exaltar também. Aqui nós tá de jogador pra jogador, né diferença entre homem e mulher não", disse. "Tô acostumado a mexer com boi, isso aqui é ficha. Vou meter o louco."

Guilherme respondeu que João Gabriel o colocou em uma situação ruim, e deveria conversar com a sister. "É a minha aliada e você vem me trazer uma informação que você não quer que eu leve pra ela", questionou.

Depois, João Gabriel foi reclamar de Aline para Vinicius, a dupla da sister. "Pra mim, ela foi sabotando", disse. "Eu votar nela, falar com ela, tá errado?"

O brother ainda disse que, se brigar com Aline, não quer que Vinicius "se meta". Vinicius defendeu a amiga e disse que, se precisar, irá intermediar.

Em seguida, Vinicius expôs a situação para Aline. Ele revelou que o brother disse que Aline estava "sabonetando" em relação à Gracyanne.

Aline disse não entender o motivo pelo qual João Gabriel foi falar com o Vinicius e não diretamente com ela: "Eu gosto quando vem, porque abre espaço para ouvir também".

Guilherme também conversou com Aline, que revidou citando a briga de Diogo e Gracyanne. "Se pra elas [Camilla e Thamiris] é falta de respeito, (…) por que no dia que ele [João Gabriel] gritou comigo elas não se posicionaram?", disse.

Após a festa, João Gabriel seguiu reclamando de Aline no quarto e pediu por um confronto no Sincerão. "Segunda feira a gente resolve esses trem! Nunca pedi tanto", disse. "Peço a Deus pra ela não vir falar comigo, pra ela arrumar argumento pra segunda-feira. Porque segunda-feira eu vou chamar ela!"

João Gabriel ainda questionou como a briga estaria sendo transmitida para os espectadores. "O Brasil tá vendo, eu acho. Se o BBB não tiver cortando pro lado dela [Aline], né? Falo na tora, tô nem aí!"

Maike disse para o brother tomar cuidado com a fala, pois poderia levar uma atenção da Produção.

