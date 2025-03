Fontenelle sobre plataforma adulta: 'Você pode ser valente e gostosa'

Antonia Fontenelle, 50, decidiu retomar a produção de conteúdo sensual. A influenciadora, que foi capa da Playboy em 2013, entrou para a Zexter - concorrente de OnlyFans e Privacy.

Não é só voltado para o entretenimento adulto. Eu achei um desafio. Eu vou mostrar que ser sexy sem ser vulgar também vende. Antonia, em entrevista exclusiva para Splash

Ela garante que não vai publicar conteúdo pornográfico. "Não vou fazer coisas que estão contra os meus princípios. [...] Não levo jeito para fazer a 'peladona', ficar fazendo as coisas diante de uma câmera", explica.

Famosa, que ao longo dos últimos anos teve o nome associado a polêmicas, vê parte do público resistente ao novo trabalho. A apresentadora conta hoje com seguidores predominantemente conservadores.

Eu não sei em que momento isso aconteceu. Por eu me interessar por políticos, eu ter um viés que as pessoas consideram de direita -eu também -, vamos dizer assim, mas eu não sou radical.

Fontenelle defende a liberdade de ser sexy em qualquer idade. Para ela, a "época em que uma mulher de 50 anos era velha" ficou no passado. "Foi a época onde para ser gostosa tinha de ser burra. Não existe mais isso. Você pode ser inteligente, culto, valente e ser gostosa ao mesmo tempo."

Influenciadora explorou sensualidade outras vezes ao longo da trajetória. Além da Playboy, ela fez ensaios para a revista Mensch. "Desde a Playboy que isso ficou no consciente coletivo. Se me chamam para um personagem, é a gostosa ou a perua. Se me chamam para fazer fotos ou coisa do tipo, sempre está pendendo para esse lugar."

Caso a Playboy ainda existisse no Brasil, no entanto, a atriz afirma que posaria nua novamente. A publicação, que colecionou capas de sucesso ao longo de décadas, encerrou as atividades no país em 2018.

Se esse convite fosse atrativo, financeiramente falando, como o da primeira vez foi, eu posaria amarradíssima. Eu não estou preocupada com o que os outros pensam de mim, porque eu sei quem eu sou.

Chegada de Fontenelle à plataforma acontece em meio ao Carnaval. A artista, que se despediu da Marquês de Sapucaí em 2020, após 20 anos na Grande Rio, destaca o papel cultural da folia.