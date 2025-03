Duas sisters nunca foram convidadas para estar no VIP; saiba quem

O BBB 25 (Globo) caminha para sua oitava semana de jogo com duas sisters que nunca foram escolhidas por um Líder para estar na área VIP.

O que aconteceu

No BBB, os brothers são divididos entre VIP e Xepa. Essa divisão dura uma semana, e é reformulada a cada nova Liderança. Quem vence a prova do Líder define quem fica no VIP e quem fica na Xepa.

Na liderança dessa semana, Vitória convidou Thamiris e Diego Hypolito para estarem no VIP. Esta foi a primeira vez que o ginasta foi convidado por algum Líder a estar no VIP.

Existem apenas duas sisters que nunca foram convidadas a estar no VIP: Gracyanne Barbosa e Daniele Hypolito.

Gracyanne chegou a participar no VIP durante a liderança de João Gabriel, mas não por escolha do brother. A influenciadora ganhou o benefício ao retornar do Quarto Secreto, após a eliminação da irmã, Giovanna.

Já Daniele acumula sete semanas seguidas na Xepa. Ela só esteve no VIP na primeira semana da edição, quando VIP e Xepa foram definidos por uma série de perguntas e respostas.

Vitória também nunca foi convidada por outro Líder a estar na área VIP —só nesta semana, por ela mesma. A sister iniciou o programa no VIP, mas só conseguiu retornar a ela agora.

