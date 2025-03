(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Mistério no mar: o corte dos cabos de internet; Apple e Alibaba; DeepSeek x Qwen: quem vence?; A memória da IA: vem aí a 'economia da intenção')

No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes colocam frente a frente duas inteligências artificiais chinesas. De um lado, o DeepSeek, que balançou o mercado financeiro nos últimos meses. De outro, o Qwen, do Alibaba e que está há mais tempo na pista.

Nos episódios anteriores, a dupla já fez ChatGPT, da OpenAI, e o Meta AI se encararem para definir qual é a melhor IA do WhatsApp. E também já promoveu o embate entre o chatbot da OpenAI e o Google para decidir qual IA vai melhor nas buscas online.

Dessa vez, quem leva a melhor?

Escrevendo cartas de recomendação

No primeiro desafio, DeepSeek e Qwen tiveram de escrever uma carta de apresentação para alguém em busca de emprego como auxiliar administrativo. A resposta deveria ter três parágrafos e reforçar habilidades como organização e proatividade. Como as duas se saíram bem, o jeito foi apelar para arbitragem externa: o ChatGPT.

Ambas as cartas são bem estruturadas, mas a segunda (Qwen) se destaca como a melhor por alguns motivos: tom mais envolvente e persuasivo, exemplos mais específicos, linguagem mais natural e fluida e reforço do impacto do candidato

ChatGPT

O que sabem sobre a internet brasileira?

Chatbots ainda dão escorregadas. Sobretudo para temas locais, as respostas podem ser imprecisas. Como segundo desafio, os modelos de linguagem tiveram de apontar o buscador de internet mais popular do Brasil no começo da internet. Nesse quesito, ambos decepcionaram.

Para o Qwen, era o Yahoo!, sem informar se essa era uma realidade só do Brasil ou do mundo inteiro. Já o DeepSeek indicou o AltaVista.

Naquele momento a internet era muito local, e fazia muito sentido pesquisas dentro de servidores regionais e esse buscador do Brasil era o Cadê?

Helton Simões Gomes

Para refinar os resultados, os apresentadores acionaram o botão de pesquisa de internet nos chatbots. Depois disso, o DeepSeek mudou para o Cadê? e o Qwen manteve sua resposta. Ponto para o DeepSeek.

E como ficam assuntos delicados na China?

Como plataformas chinesas dão respostas enviesadas sobre assuntos controversos para o Partido Comunista da China, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes perguntaram o que foi o massacre da Praça da Paz Celestial.

Em 4 de junho de 1989, tanques de guerra cercaram a praça para encerrar um protesto pacífico pela democracia. Cerca de 40 mil soldados atiraram indiscriminadamente nas pessoas no local. Até hoje não se sabe com exatidão quantas morreram. O Qwen encarou a conversa difícil.

Após o massacre, o governo chinês intensificou a repressão contra dissidentes políticos e ativistas. Muitos líderes dos protestos foram presos, torturados ou forçados ao exílio. A mídia estatal minimizou os eventos e lançou campanhas de propaganda para justificar a ação militar como necessária para restaurar a ordem

Qwen

Já o DeepSeek fugiu: informou que o servidor estava ocupado.

Nos testes que fiz, ele [o DeepSeek] chegou a responder essa pergunta, mas logo depois apagou. O que você chama de 'guardrails' eu chamo de censura ao vivo

Helton Simões Gomes

E como explicar expressões brasileiras?

Cada idioma tem expressões compreendidas integralmente por falantes nativos. Para descobrir se os chatbots chineses conseguem compreender expressões bem brasileiras, os apresentadores de Deu Tilt perguntaram às IAs: "o que significa 'nem que a vaca tussa'"?

O DeepSeek errou feio. A expressão seria uma forma enfática de demonstrar certeza.

É uma expressão popular no Brasil, muitas vezes usada em contextos informais para reforçar que a pessoa está disposta a fazer algo, independentemente das circunstâncias

DeepSeek

O Qwen se saiu melhor. A expressão trata de algo extremamente improvável de acontecer. Também apresentou a origem, o significado do termo e exemplos de seu uso em diálogos.

Criação de imagens

O teste final foi criar imagens. O DeepSeek nem entrou em campo. O chatbot informou que não pode criar imagens, apenas descreveu uma cena e indicou sites como Midjourney e Canva que poderiam dar conta da missão.

O objetivo era criar uma imagem de Diogo Cortiz andando de bicicleta. O Qwen venceu a partida, mas com ressalvas. Cumpriu o objetivo, mas em partes: até elaborou a imagem de um homem numa bicicleta, mas não era o apresentador de Deu Tilt e, ainda que ele tivesse as duas mãos no guidão, faltava um braço. Pela falha, o Qwen não levou os pontos. Ainda assim, a vitória já estava assegurada.

Se o DeepSeek assustou muita gente no Ocidente, por não conhecerem esse sistema, o Qwen pode assustar ainda mais. E não só por fazer imagens absurdas. MAS por ter capacidades mais desenvolvidas e um pouco mais aprofundadas do ponto de vista da geração de imagens, compreensão de texto e completude de informações históricas

Helton Simões Gomes

'Economia da intenção': IA usa memória para influenciar você mais do que redes sociais

As ferramentas de IA podem até não saber -ainda- o que você fez no verão passado. Mas elas conseguem lembrar da última conversa que vocês tiveram e usar isso em bate-papos futuros. Gemini, do Google, e ChatGPT, da OpenAI, já fazem isso.

O que você não sabe é como os chatbots de IA podem explorar essa nova habilidade. É isso que Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes contam. Se você ainda não conseguiu lidar com os efeitos da "economia da atenção", saiba que está nascendo a "economia da intenção".

'Casamento' de Apple e Alibaba desafia Trump e cria dois Apple intelligence

O Apple Intelligence, serviço de inteligência artificial da Apple, vai chegar aos iPhones chineses com a ajuda do Alibaba. O acordo foi confirmado depois de meses de negociações, realizadas paralelamente com Tencent, Baidu e ByteDance, dona do TikTok.

Deu Tilt explica as consequências da "união improvável" entre Apple e Alibaba. Para a dona do iPhone, o "casamento" foi um desafio ao ímpeto do presidente norte-americano Donald Trump para reunir nos Estados Unidos as grandes iniciativas tecnológicas e ao mesmo tempo um gesto de sobrevivência.

No último ano, a Apple caiu do posto de líder de vendas de smartphones na China e foi ultrapassada por Xiaomi e Huawei. Muitos analistas atribuem essa queda à falta de atratividade dos novos iPhones, que não dispõem do Apple Intelligence, a camada de serviços de inteligência artificial da empresa.

Internet em risco: corte de cabos submarinos dispara alerta de OTAN e ONU

Uma onda de cabos submarinos de internet sendo cortados começou a preocupar países europeus. O rompimento de um deles, que liga Finlândia e Alemanha, passou a levantar suspeitas de sabotagem.

Ainda que os incidentes estejam ocorrendo na Europa, o sinal de alerta foi acionado por organizações como ONU e OTAN. E o motivo é global: cabos submarinos transportam 95% da internet do planeta. E como são cerca de 500, o corte de alguns deles pode não só causar um apagão, como levar a severos impactos econômicos e geopolíticos.

Outro dos cabos danificados fica no Mar Báltico e conecta Letônia e Suécia. A localização faz com que surjam os primeiros suspeitos. Deu Tilt conta por que a autoria pela quebra dos cabos virou um novo mistério no mundo das telecomunicações.

À primeira vista, o primeiro candidato a sabotador na Europa é a Rússia, ainda mais porque o Mar Baltico -que separa esses países-- é uma saída importante de navios russos. Mas não se trata de navios certificados, e sim de uma frota fantasma. Navios que levam petróleo sem certificação e passam abaixo do radar, porque a Rússia está sob uma sanção desde o início da guerra com a Ucrânia

Helton Simões Gomes

