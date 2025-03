BBB vai acabar por medo da rejeição? Filósofo explica o 'lado B do chicote'

A rejeição aos participantes do BBB e de outros reality shows é o 'lado B do chicote', afirmou o filósofo Clóvis de Barros Filho ao analisar o fenômeno dos cancelamentos em entrevista ao Camarote do Chico Barney.

O cancelamento é o lado B do chicote, porque o lado A do chicote é o prêmio, viva do jeito que eu estou falando e você será premiado.

O lado B do chicote, é o lado que tem caquinhos de vidro. O lado B do chicote é: se você resolver me desafiar, então aí pagará ainda mais caro, não só não será premiado, como será castigado. E aí haverá o achincalho público, etc.

Clóvis de Barros Filho

Nesta terça-feira (4), Camilla foi a nona eliminada do BBB 25, no sétimo Paredão do programa global, com enorme índice de rejeição. A trancista recebeu 94,67% dos votos, contra 2,74% de Renata e 2,59% de Vilma.

Com a votação, a participante teve a maior porcentagem da temporada e também entrou para o Top 4 do BBB, considerando Paredões Triplos. Camilla ficou atrás apenas da recordista Karol Conká, Nego Di e Viih Tube.

Clóvis de Barros seguiu sua análise ao Canal UOL, explicando que antigamente as pessoas eram preparadas para serem mais fortes psicologicamente e não sofrerem com humilhações públicas.

Na filosofia mais antiga, os cínicos tinham como ideia pegar um greguinho e formar o cara para criar casca. Você submetia o menino ao bullying. Olha que loucura! Claro que o termo era outro, mas você submetia ao ridículo, submetia ao escárnio. Esculachavam!

Mandava ir em praça pública em posição grotesca, como por exemplo, puxando um peixe morto, como se fosse um cachorrinho vivo e tal. É para provocar a execração pública.

Por quê? Porque na hora que você cria casca, eu vou te ameaçar com o cancelamento. Cancela, cara! Cancela que eu não tenho medo! Porque eu estou cascudo, eu estou preparado.

Ou seja, a minha felicidade não está definitivamente vinculada nem à aprovação, nem à redução do achincalho. Eu serei autêntico, é a condição da liberdade. Eu serei eu, se gostarem aplaudirão, se não gostarem cancelarão, mas eu serei eu e é assim.

Clóvis de Barros

