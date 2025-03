Tortura, fúria, dor: como Anitta foi escudo de Larissa em fuga de traumas?

"Larissa: O Outro Lado de Anitta", que estreia hoje no Netflix, retrata como uma das maiores popstars da história do Brasil lida com seu lado mais íntimo. O roteiro busca expor a dualidade entre a artista e a pessoa.

Anitta é o nome artístico de Larissa de Macedo Machado, mas a relação que seria somente de "um personagem/nome artístico" teria ultrapassado fronteiras e "criado" duas personalidades. O documentário busca mostrar como em cima dos palcos e no controle dos negócios, Anitta é durona e exigente, enquanto Larissa sofre com traumas da vida longe dos holofotes.

Anitta, qualquer um pode filmar e acho que qualquer um já filmou. A Larissa é um segredo muito bem guardado que quase ninguém acessa, que só aparece pra quem ela confia muito e está com ela desde o começo.

Pedro Cantelmo, ex-namorado de Larissa, diretor do documentário e responsável pelas filmagens

Splash teve a chance de assistir ao terceiro documentário de Anitta. Prepare-se para transitar pelos diálogos que expõem como ela se transforma em Larissa ou Anitta de acordo com os momentos de conflito exigem.

"Eu era muito horrorosa"

Larissa carrega marcas e não esqueceu das piadas infames que sofreu nos tempos de escola. Em papo com Pedro Cantelmo, seu primeiro amor de adolescência e responsável por filmá-la , a cantora relatou que era alvo de bullying pelo tamanho de seu nariz.

Eu era horrorosa, eu era muito horrorosa. Quando eu entrava na sala nessa época, as pessoas fingiam que tavam morrendo por causa do tamanho do meu nariz. As pessoas fingiam que estavam morrendo sufocadas.

Mesmo diante das piadinhas, Larissa não se intimidou e entrou num concurso de beleza para tentar ganhar uma bolsa de estudos na escola. "Nessa época, meu pai estava se fodend* na empresa e a gente ia ter que estudar em escola pública. Eu amava estudar, era muito nerd, e tinha medo de estudar em escola pública. Falei: 'caralh*, fude*'. Não acredito em coincidências, acredito que tudo aconteceu para eu ter essa história, e [na época] abriram um concurso da garota primavera. Quem ganhasse ia levar uma bolsa de estudos e me inscrevi no concurso. Por que eu sei que era feia? Porque virei piada na escola por me inscrever".

O concurso tinha o tema de reciclagem, cheguei em casa e falei: 'mãe, me inscrevi e tenho que ganhar porque o prêmio é uma bolsa de estudos'. Começou eu e minha mãe a fazer a roupa de copinho de café. Chegando lá, as meninas tavam muito produzidas e minha mãe falou: 'Larissa, vamos embora daqui', falei: 'mãe, como assim?' e ela: 'vamos embora. Você não tá vendo esse povo montado e a gente fez a roupa'. Falei: 'mãe, não interessa. Elas não têm o que eu tenho'. Minha mãe: 'o que você tem?' e eu: 'carisma'. Quando deu quase 19h, minha mãe tava quase indo embora e a mulher anunciou: 'a vencedora é Larissa de Macedo Machado'. Só olhei pra minha tia e falei: 'não falei que ia ganhar?'. Fui desfilar, pegar minha faixa, flores e a bolsa de estudos. Estudei de graça.

Relação familiar com a mãe, Miriam Machado, também deixou lembranças negativas. Apesar de contar com apoio, Larissa ouvia que seu estilo era diferente do que a matriarca desejava numa filha. "Durante toda a minha infância, eu era tipo invisível dentro de casa. A minha mãe não aceitava muito o meu jeito de ser. Ela achava que eu tinha que ser menos espevitada, falar menos, chamar menos atenção. Ela tava sempre falando isso, que tinha que ser igual ao meu irmão, que sempre foi mais calmo e tranquilo como ela e eu não queria não ser".

Artista, inclusive, crê que Larissa não teria tanto valor se não existisse a persona Anitta. "Se não fosse a minha carreira, as coisas que construí como Anitta, as coisas que eu tenho, as coisas que eu fiz virar na história, no país, na porr* toda, não teria valor nenhum. Porque se não tiver esse a mais, de ter feito tudo isso e ter virado Anitta, é como se fosse indiferente, sabe? Foi assim que foi a minha infância inteira."

Larissa abre o coração sobre as dores na infância Imagem: Divulgação/Netflix

Anitta causa "medo" em pretendentes de Larissa

Larissa volta a se envolver com Pedro Cantelmo ao longo das gravações do documentário para o Netflix. A relação é um misto de novidade pela projeção individual de cada e nostalgia pelo vivido quando tinham idade entre 12 a 13 anos. Fato é que ele consegue acessá-la nas versões em Larissa e Anitta.

Após viver romances midiáticos e casamento relâmpago, Larissa dá voz para Anitta dizer que estar em busca de um amor verdadeiro sem olhar para quem é o pretendente. "Entendi que quando eu gostar de alguém, vou ficar com quem me faz bem. Pode ser o garçom, flanelinha ou o porteiro do prédio que não me interessa. É muito louco isso porque se fosse um homem que pegou uma garota muito linda da roça e o cara é muito lindo e famosão, todo mundo ia falar: 'que legal, né? Ele arrumou uma moça tranquila, da roça, do interior'. Agora, se é uma mulher que pega um cara normal e com trabalho normal, dizem: 'nossa, você tem que pegar um cara do seu nível'. Parece que o cara diz o seu nível e não você."

Imagem da "poderosa Anitta" faz sucesso em cima dos palcos, mas, ao mesmo tempo, trouxe consequência para os momentos de intimidade de Larissa. "Fica essa coisa de: 'aí, a Anitta, que rebola, que dança'. Quando eles vão transar, ficam: 'Meu Deus, não posso cumprir as expectativas, porque ela é a bam bam bam'. Eles brocham e, antigamente, eu ficava maior mal com isso, sabe?".

Sentimento de culpa pelas brochadas deu lugar ao entendimento do pretendente não estava pronto para lidar com Larissa e Anitta juntas."Eu ficava super triste e arrasada porque ninguém tinha esse rolê comigo. Aí, eu ficava tipo: 'aí, porr*, comigo é sempre assim' e me fazia meio que de vítima. Hoje em dia é só: 'ah, ok, se você não teve a coragem, não era pra ser' e chega."

Anitta costuma ser exigente com equipe para ter excelência em shows Imagem: Divulgação/Netflix

"Me sinto me torturando"

Grande ponto de conflito entre Larissa e Anitta está ligado ao estilo de comportamento. Ela perde o controle das personalidades criadas para lidar com a vida pessoal e artística e mete os pés pelas mãos nas tomadas de decisões. Afinal, quando ela acha que está sendo Anitta, as pessoas tentam acessá-la como Larissa e vice-versa.

Quando eu não estou afim de mostrar meu eu real, fico de outra personalidade e, às vezes, me pergunto: 'caralh*, por que você está assim?'. Eu sei o porque e não é uma coisa que não consigo controlar. Eu fico com medo do julgamento dessas pessoas, eu acho", confessa ela, sobre lidar com pessoas diferentes do seu dia a dia.

Anitta é para Larissa, baseado nas filmagens do doc, um escudo de fulga de traumas e problemas. Num show na Espanha fica claro que a "versão" artista tomou às rédeas do momento de conflito interno que travam Larissa. "Veio um furacão hoje, né? Quanto mais desconfortável a coisa que eu estou indo fazer como Anitta, mas a Anitta vem com mais força. Ela vem com mais cedo, mais força, igual a um descontrole."

Mesmo tentando lidar com suas inseguranças, Larissa também não esconde a preocupação em despir Anitta e revelar ao mundo que sua persona também tem fragilidades. "Você acha que vão achar que sou insegura pra caralh*? Acho [que vão descobrir]. Acho que ninguém imagina que eu entro no palco achando que tudo tá péssimo, eu tô péssima, que tá tudo ruim, que ninguém vai vir no show."

Outro exemplo de que Anitta é a responsável pelos momentos de ação é quando a equipe não entrega uma produção completa para o show no VMA de 2022. Irritada, ela confidencia que Larissa é quem acaba sendo a maior vitima das explosões de Anitta." Depois, só sinto [a pressão] quando chego em casa, né? Eu volto pra casa como se eu tivesse torturando [a Larissa], tá ligado?."

Larissa viaja ao Nepal em busca de paz Imagem: Divulgação/Netflix

Ponto alto do conflito Larissa e Anitta se dá enquanto o nome da artista se torna top 1 mundial com o hit "Envolver". É o momento em que ela entende que perdeu controle da dupla personalidade e decide viajar em retiro ao Everest, no Nepal, para tentar encontrar paz.

É muito complicado, é muito difícil. Como falei: [acalma] um lado, vem o outro e "boom" na mesma hora. O meu corpo não aceita estar em paz. Não aguento mais, sabe? Toda vez que cruzo com alguém que sabe quem é Anitta, mas não tenho intimidade, dá gatilho e viro essa pessoa. Não quero virar essa pessoa. Antes, eu tinha controle de quando eu virada, mas depois que todo mundo começou a me conhecer, eu não tenho controle. Não aguento mais não ter controle de quando vou virar essa pessoa. Só quero enterrar. Impossível dar o quanto eu dava e não aguento mais simplesmente.

Na viagem, a celebridade não cumpre todo o trajeto, pede ajuda de um helicóptero para ir embora, mas consegue atingir o ponto de entendimento que tem direito de mudar de ideia na vida. "Qual o problema de desistir? Qual o problema de mudar de ideia? Eu queria ser livre. Eu sentia que se eu continuasse subindo era pra satisfazer a expectativa da equipe de filmagem que eu não queria desapontar. Agora, a vontade de silenciar foi maior que chegar no topo. Será que só até o meio do caminho me proporcionou o melhor?".

Ok, não vou ter o registro que cheguei no topo, mas ia aguentar as consequências de ter subido num dos picos mais altos? É muito efeito colateral. Comecei a repensar a minha carreira, minha vida todinha. Gosto de viajar sozinha, andar na rua, ficar sem segurança, fazer amizade com gente desconhecida que fiz no bar, gosto de dançar na pista de dança. Talvez se a Anitta subir mais, a Larissa nunca mais vai ter esses momentos. E aí, o que a gente faz?

"Detesto que perguntem os planos para o futuro"

Larissa se acertou com Anitta? Anitta aprendeu a ser um pouco mais Larissa? As respostas somente a artista pode fornecer, mas aparentemente houve um encontro de ideias. Ela afirma ter pago um preço alto por ter vivido com "vazio interno" enquanto buscava o posto de uma das maiores popstars do Brasil.

Anitta diz que sofreu com vazio por anos Imagem: Divulgação/Netflix

Amei tudo o que eu fiz. Acho que mudei a vida das pessoas. Só que será que eu passei a mensagem certa? Teve um momento que eu já tinha conquistado tudo que eu pensei. Quero ser a número 1 do mundo? Eu fui. Depois que fui a número 1 do mundo, só porque as outras pessoas ficavam falando: 'cadê o próximo?', eu parei de relaxar e fui me preocupar com cadê o próximo. Pô, eu sonhei o tempo inteiro em ser a número 1, porque eu não só curti e fui pra outro lugar?

Em depoimento de encerramento do documentário, Larissa/Anitta se mostra focada em encontrar o caminho da felicidade mesmo que custe o luxo e o glamour da fama. "Detesto quando pergunta: "quais seus planos para o próximo ano? quais seus planos?". Porr*, sei lá, caralh*. Ninguém consegue ficar no auge o tempo inteiro, manter isso tudo e ser genuinamente feliz. A gente só é genuinamente feliz se perder tudo isso e continuar feliz. Eu acho que pra você fazer o que eu fiz, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tem que ter um vazio muito grande pra você não pensar em você. Pra você só querer mais atenção tem que conviver com um vazio muito grande. Não importava o sucesso que eu fizesse, nada preenchia esse vazio. O vazio tá dentro e a gente quer preencher com o que está fora."