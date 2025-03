Vitória Strada barra brother de curtir sua festa no BBB 25

Vitória Strada, a Líder da semana no BBB 25 (Globo), barrou João Pedro de participar da sua festa do Líder.

O que aconteceu

A atriz lembrou que o brother a indicou para um paredão. Segundo ela, esse foi um dos motivos: "Não gosto dessa ideia de ficar indo na mesma pessoa, então hoje eu vou barrar o João Pedro."

É uma pessoa que votou em mim, me botou direto no Paredão. Acho que nada mais justo. Vitória Strada

