Vinícius lamenta ter 'cedido' ao jogo no BBB 25: 'Ultrapassei sentimento'

Vinícius e Diego conversaram sobre suas decisões dentro do BBB 25 (Globo) na tarde de quarta-feira (5).

O que aconteceu

O ginasta lamentou alguns movimentos, sem especificar quais. "Já fiz tanta besteira de não pensar nesse jogo de não pensar nesse jogo."

Vinícius, então, desabafou. "Eu também já fiz. Quando puxei Vitória e Mateus pro Monstro. Essa semana, eu cedi ao jogo, a escolha era a escolha correta, mas eu ultrapassei um sentimento meu, quando eu coloquei Dona Vilma."

Pensei no jogo e depois fiquei culpando. Vinícius

O baiano precisou escolher dois participantes para o Castigo do Monstro da última semana. Vinícius escolheu Vilma, que passou mal durante o castigo e acabou sendo liberada.

