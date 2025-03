The Offspring faz em São Paulo e Curitiba espécie de Springfest não oficial

Assim como o Slipknot tem seu Knotfest, The Offspring chega ao Brasil com uma espécie de Springfest não oficial. A banda é headliner de um festival sem nome, em São Paulo (no sábado, no Allianz Parque) e Curitiba (no domingo, na Pedreira Paulo Leminski), e toca após outras cinco que atuam na mesma linha do punk e punk pop.

Amyl and The Sniffers abre a programação, no Allianz e na Pedreira; The Warning toca na sequência. Ainda se apresentam, por ordem de entrada, The Damned, Rise Against e Sublime.

Antes, a turnê do Offspring inclui escala no Rio de Janeiro, na quinta, na Farmasi. Eles se apresentam com Sublime e Rise Against na abertura.

The Damned faz show solo em São Paulo

Uma das convidadas da turnê do Offspring no Brasil, The Damned ganhou também um show só para ela. A veterana banda punk inglesa, uma das mais influentes do gênero, se apresenta em São Paulo na sexta, no Cine Joia, um dia antes da apresentação no Allianz Parque.

Earth Crisis vem tocar em duas cidades

Banda que até poderia estar no festival do Offspring, mas vem separadamente, Earth Crisis faz dois shows no fim de semana. O quinteto norte-americano, que atua mais na linha do metalcore, toca em Piracicaba (SP), no sábado, no Casarão; e em São Paulo no domingo, no Espaço Usine.

FRASE DA SEMANA

É um mundo cruel, cheio de ódio, lá fora. Você nunca pode agradar a todos, nem deveria ter que fazer isso. Na minha experiência, isso não faz as palavras doerem menos, apenas refocaliza você no que importa. E certamente não é a forma, a cor ou a aparência do seu corpo Taylor Lautner, Ator fez postagem defendendo a cantora Selena Gomez, sua ex-namorada, de críticas ao corpo dela

IMAGEM DA SEMANA

"Darth Vader" entregou troféu para Sam Fender por conta do novo álbum do cantor, que teve o melhor desempenho do ano e a melhor venda em vinil em uma só semana de um artista britânico, neste século Imagem: Reprodução

Ouça hits das bandas que tocam em SP e Curitiba em festival comandado pelo The Offspring. Além do headliner, a seleção tem temas de Sublime, Rise Against e outros. Ouça

FIQUE ATENTO!

Simply Red abre turnê brasileira no Rio de Janeiro

Conhecido por hits como 'Holding Back The Years' e 'For Your Babies', o Simply Red chega ao Brasil para uma curta turnê que começa pelo Rio de Janeiro, com show na quarta (12), na Farmasi Arena. Sucesso nos anos 1980 e 1990, a banda inglesa comandada pelo cantor Mick Hucknall segue depois para São Paulo.

Sixpence None The Richer fará shows no país

Leigh Nash retoma seu trabalho como vocalista do Sixpence None The Richer em turnê que inclui o Brasil. A banda norte-americana vem em junho para shows em cinco cidades. Com hits como 'Kiss Me' e 'There She Goes', o SNTR toca em Belo Horizonte (10/6), Rio de Janeiro (11/6), Curitiba (13/6), São Paulo (14/6) e Brasília (15/6).

Ichiko Aoba vai cantar em teatro de São Paulo

A cantora e multi-instrumentista japonesa Ichiko Aoba virá pela primeira vez ao Brasil em novembro. Ela tem show marcado no Teatro Liberdade, em São Paulo, no dia 25/11. A princípio, será a única apresentação por aqui da artista, que vem mostrar temas de 'Luminescent Creatures', seu novo álbum, lançado na semana passada.

PROGRAME-SE

Quinta

The Offspring, Sublime e Rise Against - Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

Amyl and The Sniffers - Cine Joia (São Paulo)

Aliança Profana Fest (Besatt, Horna e outros) - Caverna (Belo Horizonte)

Sexta

The Damned - Cine Joia (São Paulo)

Cirith Ungol - Hangar 110 (São Paulo)

Baile do Baleiro - especial Carnaval - Casa Natura Musical (São Paulo) ESGOTADO

Dark Funeral - Mirage (Limeira - SP)

Francisco, el Hombre - Armazém Baixada (Ribeirão Preto - SP)

Sexta e sábado

Ana Frango Elétrico - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Sexta e dia 15/3

Isabella Taviani - voz e violão - Blue Note (Rio de Janeiro)

Sábado

The Offspring, Sublime, Rise Against, The Damned, The Warning e Amyl and The Sniffers - Allianz Parque (São Paulo)

Luedji Luna canta Sade - Casa Natura Musical (São Paulo) ESGOTADO

Jaloo - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Earth Crisis - Casarão Music Studio (Piracicaba - SP)

Exclusive Os Cabides e Torvelim - Hidogz (Brusque - SC)

Sábado e domingo

Juçara Marçal - Sesc Vila Mariana (São Paulo)

Domingo

The Offspring, Sublime, Rise Against, The Damned, The Warning e Amyl and The Sniffers - Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)

Earth Crisis, Zulu e Point of no Return - Espaço Usine (São Paulo)

Amaro Freitas - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Terça

The Offspring e The Warning - Pepsi on Stage (Porto Alegre)

Quarta (12/3)