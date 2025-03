Thamiris cai no choro no BBB 25 e é confortada por João Gabriel

No início da noite de quarta-feira (5), Thamiris não resistiu e caiu no choro no BBB 25 (Globo). Na terça-feira (4), sua irmã Camilla foi eliminada do programa.

O que aconteceu

Enquanto se preparava para ir até a sala, Thamiris chorou sem dizer nada. João Gabriel a abraçou.

O salva-vidas de rodeio a consolou. "Chora não. Eu sei que você está com saudades da Camilla. Imagino o que você está sentindo, por causa da sua irmã."

Mesma coisa é o meu irmão, se o meu irmão também saísse você acha que eu não vou ficar desse jeito. Mas temos que ser fortes. João Gabriel

Thamiris agradeceu ao amigo pelo apoio. Na sequência, os dois foram para a sala ouvir como solicitado pela produção.

