Saryne: Globo sofre maré de azar e tudo está dando errado no BBB 25

Camilla foi a última eliminada do BBB 25, com uma rejeição recorde no reality. No entanto, a eliminação polêmica da trancista disputou a atenção do público com o Carnaval 2025. Para Bárbara Saryne, este é mais um dos exemplos de que a Globo tem sofrido com uma maré de azar com a edição deste ano do reality. Ela falou sobre no Central Splash desta quarta-feira (5).

A colunista do UOL acredita que Camilla assumiu o papel de vilã da temporada, mas muito por conta da falta de assunto dentro do jogo. "O público estava louco para odiar alguém, e acabou ficando para ela esse lugar", opina Saryne.

Essa eliminação é muito calcada na falta de assunto da temporada (…) É um troféu essa rejeição da Camilla, porque pelo menos ela fez com que o público sentisse alguma coisa

Chico Barney

Tanto Chico quanto Bárbara acreditam que o programa está em um limbo existencial. Ao mesmo tempo em que já está na metade da edição, parece estar começando, justamente porque não tem uma história principal e nem um grande protagonista.

Eu acho que está rolando maré de azar muito grande nessa temporada. A gente tem falado de uma produção que tem investido em dinâmicas, tem feito seu esforço para algo acontecer mas não emplaca, tudo dá errado

Bárbara Saryne

Bárbara reforça que a eliminação de alguém que o público não aprovava era importante para o engajamento, mas acontecer no fim de semana de Carnaval e Oscar concentrou o interesse das pessoas em outros temas. "É um jogo que acabou ontem", opina. "O que tinha para ser desvendado, já foi".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.