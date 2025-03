BBB 25: Renata e Eva se mudam para o Quarto Fantástico após desentendimento

Colaboração para Splash, no Rio

Após escapar do Paredão no Big Brother Brasil 25, Renata e Eva fizeram uma mudança! As bailarinas deixaram o Quarto Anos 50 e se mudaram para o Quarto Fantástico.

O que houve

A mudança das sisters aconteceu logo após um desentendimento com Aline. Na segunda-feira (3). Aline acusou Renata de circular pela casa e ouvir conversas alheias, incluindo dentro do quarto Anos 50, onde ambas dormiam.

Após sobreviver ao Paredão, Eva e Renata pegaram suas malas para se mudar de quarto. Foi o colega de confinamento Maike que ajudou as sisters a buscar suas bolsas e levá-las ao novo cômodo, onde estão seus aliados, localizado no segundo andar da casa.