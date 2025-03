Revelação, trisal e gravidez: veja o final da Mulher de Branco em 'Tieta'

A identidade da Mulher de Branco é revelada no final de "Tieta" (Globo). Na trama reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, a figura icônica tem um desfecho inusitado.

O que vai acontecer

Sedenta por sexo, a personagem ataca os homens da cidade sem deixar rastros. A personagem mais misteriosa de "Tieta" assedia personagens importantes, como Timóteo (Paulo Betti), Rosalvo (Paulo César Grande), Modesto Pires (Armando Bógus), Marcolino Pitombo (Otávio Augusto) e Ascânio (Reginaldo Faria).

No fim, todos descobrirão que Laura (Cláudia Alencar), esposa do comandante Dário (Flávio Galvão). Após descobrir a segunda personalidade da esposa, o casamento dos dois ganha um novo status.

Laura (Claudia Alencar) e Comandante Dário (Flávio Galvão) em 'Tieta' Imagem: Jorge Baumann/Globo

Uma terceira participante entra no relacionamento: Silvana (Cláudia Magno). Ela consegue seduzir Dário, que permanece com Laura (Cláudia Alencar) e os três formam um trisal.

Ao final da história, tanto Laura, a Mulher de Branco, quanto Silvana descobrem estar grávidas de Dário. Elas serão duas das oito gestantes que surgem nos últimos capítulos da trama de 1989.