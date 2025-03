Preta Gil mergulha no mar pela primeira vez após alta médica, em Salvador

Preta Gil viveu um momento especial nesta quarta-feira (5). A cantora deu o primeiro mergulho no mar após receber alta do tratamento contra o câncer. Preta cantora compartilhou o momento emocionante em um vídeo publicado no Instagram, onde aparece visivelmente emocionada com a conquista.

O que houve

Na legenda da publicação, Preta expressou sua alegria ao mergulhar no mar da Bahia. "Foi melhor do que eu sonhei! Fui liberada pelos médicos a dar um mergulho no mar, e hoje finalmente aconteceu!", contou entusiasmada.

Eu pedi uma autorização dos meus médicos para dar um mergulho. Tem uma cicatriz no bumbum muito grande e os pontos abriram, como eu já contei, mas estão fechando. Ainda estão em fase de cicatrização. Mas eu esperei muito por esse dia. Eu ficava sonhando no hospital com esse píer, especificamente. Chegou o dia de agradecer e dar um mergulho e receber esse axé

Preta Gil

A artista enfrentou um período de internação em São Paulo que durou quase dois meses. Preta Gil havia passado por uma cirurgia de 21 horas,. na qual teve parte do seu aparelho digestivo e de seu sistema linfático removidos.