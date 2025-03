Novo papa? No mundo do metal, sucessor já foi escolhido e apresentado; veja

Uma das bandas de ascensão mais veloz nos últimos anos foi o Ghost, que atrai multidões não só com a música, mas com suas fantasias e conceitos que direcionam banda. Hoje eles lançaram mais uma fase dessa história, com um novo papa - que não tem nada a ver com o convalescido Francisco.

No grupo, o papa é Tobias Forge, vocalista que no ciclo de cada álbum muda de personagem: no começo, era Papa Emeritus I. Agora, a banda chega ao Papa Emeritus V, Perpetua.

Ghost apresenta sua nova leva de fantasias Imagem: Divulgação

O Ghost lançou o primeiro single de seu novo disco, que se chamará Skeletá e sai em 25 de abril. "Satanize" veio acompanhada de um clipe, que dá só um gostinho da nova máscara do papa.

O Papa Emeritus V é futurista e o look dos integrantes da banda também mudou para esta nova fase.

Confira o repertório de Skeletá:

"Peacefield" "Lachryma" "Satanized" "Guiding Lights" "De Profundis Borealis" "Cenotaph" "Missilia Amori" "Marks Of The Evil One" "Umbra" "Excelsis"

Confira o repertório de "Skeletá" e sua capa:

"Peacefield" "Lachryma" "Satanized" "Guiding Lights" "De Profundis Borealis" "Cenotaph" "Missilia Amori" "Marks Of The Evil One" "Umbra" "Excelsis"

Veja outras versões do papa:

Em 2013, o Papa Emeritus 2º liderou a banda no Rock in Rio Imagem: Fernando Maia/UOL