"Nas Terras Perdidas" mostra o futuro fantástico de George R.R. Martin

Por Rollo Ross e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - O diretor inglês Paul W.S. Anderson acredita que os fãs de “A Guerra dos Tronos” e “A Casa do Dragão”, do escritor George R.R. Martin, terão sua fome por mais histórias de fantasia saciada com o filme “Nas Terras Perdidas”.

“Nas Terras Perdidas”, que chegará aos cinemas na sexta-feira, é um filme baseado em um conto sombrio de fantasia com o mesmo nome escrito por Martin.

“A história tem elementos do trabalho de George com os quais as pessoas têm familiaridade, que eles amam, os personagens perturbados, a intriga, o ambiente sombrio, os monstros”, afirmou o diretor de “Resident Evil”, à Reuters.

“Mas é em um cenário totalmente novo e é um mundo que eles nunca viram antes. Então, tem todo o conteúdo, mas não é Westeros. É algo muito cinematográfico. Realmente tentamos construir algo para o cinema e não para a televisão”, acrescentou.

Os protagonistas de “Nas Terras Perdidas”, Milla Jojovich e Dave Bautista, navegam uma história bastante diferente dos dragões e disputas de poder do continente ficcional de Westeros do universo de “Guerra dos Tronos”.

O filme acompanha Boyce, um personagem com estilo de cowboy interpretado por Bautista, que vaga pela paisagem pós-apocalíptica do futuro da humanidade. Seu caminho cruza com o de uma bruxa mística chamada Gray Alys, interpretada por Jojovich, que é muito poderosa, mas não consegue recusar os pedidos das pessoas.

Uma jornada começa quando uma rainha envia Gray Alys às “Terras Perdidas” para lhe conceder o poder mágico de se transformar em lobisomem.

Juntos, Gray Alys e Boyce são envolvidos em uma situação política e perseguidos pelo braço religioso do reino que quer derrubar a rainha.

Além de seu papel como ator principal, Bautista foi produtor do filme, depois de não ter tido participação criativa suficiente em seus outros papéis em Hollywood.

“Porque eu me importo com o que estou fazendo, eu me importo com os projetos com os quais estou envolvido, eu apenas quero ter alguma palavra, e isso vem de ser produtor”, disse o ex-lutador à Reuters.

(Reportagem de Rollo Ross e Danielle Broadway)