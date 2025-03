Empresa encontra pequeno vazamento de gás em casa de Gene Hackman

A investigação sobre a morte do ator Gene Hackman, 95, e sua esposa, Betsy Arakawa, 65, teve um novo desdobramento. O casal foi encontrado sem vida na residência onde morava, em Santa Fé, no Novo México.

O que aconteceu

A empresa responsável por avaliar possíveis vazamentos de gás na residência do casal encontrou evidências. Apesar disso, a New Mexico Gas Company afirmou que a quantidade não é letal, sendo apenas 0,3% de gás no ar. A informação é do DailyMail.

O Gabinete do Xerife do Condado de Santa Fe confirmou que a análise da empresa não revelou nenhuma descoberta significativa relacionada a vazamentos perigosos. O xerife, Adan Mendoza, confirmou durante uma entrevista coletiva na sexta-feira (28) que Hackman e Arakawa testaram negativo para monóxido de carbono.

Os corpos do casal estavam parcialmente mumificados quando foram encontrados. Para a investigação, isso sugere que o falecimento ocorreu algumas semanas antes da descoberta. Exames no marca-passo de Hackman indicaram que ele ainda estava vivo em 17 de fevereiro, quando foi registrado um "último evento" no dispositivo, nove dias antes dos corpos serem encontrados.

Corpos estavam em ambientes cômodos separados. Um dos cachorros também estava morto.