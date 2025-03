Morte de ex-Dominó: Klaus Hee já posou nu e foi assistente de palco no SBT

Klaus Hee já trabalhou como assistente de palco do 'Passa ou Repassa' (SBT) e posou nu por alguns anos para revistas adultas.

O que aconteceu

O músico participou de ensaios explícitos entre 2004 e 2006.

Durante a pandemia de Covid-19, o Klaus arrecadou dinheiro ao vender sua coleção de 130 revistas com seus ensaios fotográficos. "Arrecadei mais de R$ 7 mil. Teve gente pagando R$ 500, me ofereceram R$ 600 agora por uma revista, e eu não tenho. Comecei a vender um kit com três revistas e esgotou no primeiro dia. Aí fiquei vendendo um kit de duas e depois comecei a vender avulso pelo preço do kit. Foi uma coisa bacana que aconteceu na minha vida. Fiquei emocionado com o carinho do povo", admitiu, na época.

Antes de iniciar sua trajetória musical, Klaus ingressou no mundo da moda, pela agência Taxi Models.

Já nos anos 1990, foi convidado para trabalhar como assistente e palco do 'Passa ou Repassa', além de integrar o elenco do 'A Praça É Nossa'.

Na música, fez grande sucesso no grupo Dominó e, posteriormente, investiu na carreira solo.

Klaus Hee morreu aos 50 anos, após enfrentar um câncer no intestino.