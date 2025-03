Meghan Markle revela hábito alimentar inusitado do príncipe Harry

Meghan Markle, 43, revelou um hábito alimentar de príncipe Harry, 40: colocar sal em qualquer refeição.

O que aconteceu

A revelação foi feita no segundo episódio da série "Com amor, Meghan", da Netflix. Meghan está cozinhando com Mindy Kaling, amiga da ex-atriz, e conta como tempera a comida. "Bem, eu tenho um marido, que não importa qual refeição seja colocada na frente dele, antes de prová-la, coloca sal. Então eu tento colocar pouco sal."

Meghan também conta que o príncipe "ama frango frito". A revelação é feita no episódio três, quando o chef Roy Choi a ensina a fazer frango frito coreano.

Na série a duquesa dá várias dicas e truques sobre como receber convidados, além de oferecer pequenos vislumbres de sua vida privada. A produção tem oito episódios de 33 minutos.