'Fui inocente': Sósia de Vin Diesel era camelô antes de ser meme do Pânico

Você conhece o Vin Diesel Brasileiro? A resposta, muito provavelmente, é sim. Marcos Aparecido Salvo, 45, se tornou um dos maiores memes do Brasil há nove anos graças a uma pegadinha do extinto Pânico na TV (Band). Ele foi convidado pelo programa para conhecer Vin Diesel, mas, na verdade, se encontrou com outro sósia do ator norte-americano. A imagem de Marcos frustrado é um sucesso na internet até os dias atuais.

Na hora eu vi que não era [o Vin Diesel]. Para mim, foi uma decepção. Não por ter conhecido outro sósia, mas por não ser o Vin Diesel. Eu fiquei frustrado e triste porque eu queria conhecer o Vin Diesel. Acho que ele, o outro sósia, também. Fui bem inocente porque o Pânico é zoação, né?

Marcos Salvo, em entrevista exclusiva para Splash

Como foi a pegadinha do Pânico?

Marcos Salvo estava de viagem marcada para São Paulo em novembro de 2016 para participar da CCXP. O evento brasileiro de cultura pop traria Vin Diesel como uma das estrelas graças ao filme Velozes & Furiosos. Era a chance dele se apresentar como sósia do ator, mas uma ligação inesperada do Pânico na TV mudou o rumo da história.

Eu estava no carro vindo pra São Paulo e o Pânico ligou no celular da minha esposa. Falei que eu estava indo conhecer o Vin Diesel na CCXP e eles me falaram: 'o que você acha de ter de 5 a 10 minutos diretamente com o Vin Diesel?'. Topei na hora, gravamos na Band e me levaram ao hotel onde supostamente o Vin Diesel estava. Chegando lá, começaram a fazer perguntas, perguntaram se eu falava inglês e eu não falava nada.

"Aí, eles me explicaram: 'vai ser o seguinte: Vin Diesel vai estar sentado numa cadeira e você vai estar em outra. Tem coisas que você não pode falar, principalmente do filme Operação Babá, que ele não gosta e vai ter um tradutor. Na hora, vai ter uma cortina que vai separar vocês, quando abrir, vira a cadeira e vai dar de frente com o Vin Diesel'. Eu falei: 'Fiquem tranquilos. Sou bem profissional'", completou.

Momentos antes da pegadinha entrar em ação, Marcos já recebeu sinais de que algo estava errado ao não ter o apoio do tradutor. "Estava muito nervoso porque ia conhecer um ator americano, que eu sou fã e sósia do cara. Imagina estar de frente a frente com ele. Eu não ia saber nem o que falar na hora e não tinha o tradutor lá."

Com o aval da produção do Pânico, o curitibano virou a cadeira, deu de frente com o outro sósia de Vin Diesel e fez a cara de decepção que se tornou viral nas redes sociais. "Na hora que olhei, fiz uma cara estranha e virou o meme. Fiquei decepcionado, mas falei: 'já estamos aqui, vamos continuar a matéria'. Fiz as perguntas pro outro sósia e ficou engraçado. Nenhum dos dois sabia falar inglês."

A brincadeira foi organizada por Daniel Zukerman e Alfinete para o Pânico na TV — ambos se tornaram amigo de Marcos Salvo após o caso. "Quando acabamos, falei 'pô, mas que pilantragem' e eles pediram desculpas dizendo: 'você achou mesmo que ia conhecer?'. Falei: 'é claro que achei. Vim aqui para isso'.

O pessoal que estava me assessorando ficou muito nervoso e frustrado e queria até processar o Pânico. Eu não gostei da brincadeira, porque o nosso trabalho é sério. Só que por se tratar de Pânico, a gente foi bem inocente, porque o Pânico é isso zoação.

Marcos Salvo ainda correu para o hotel em que Vin Diesel estava hospedado, mas chegou 50 minutos depois que o ator havia saído para voltar aos Estados Unidos. "O pessoal o Pânico falou assim: 'olha, essa é uma matéria muito sigilosa e você não pode aparecer em São Paulo, não pode falar para ninguém e nem falar que o Vin Diesel está aqui para não vazar".

Com isso, eu não encontrei com ele. Não o vi na CCXP e nem nos bares de São Paulo que soube que ele poderia ir. Acabei perdendo a chance de conhecê-lo.

"Achei que ia ser uma vergonha"

Frustrado com a pegadinha, Marcos Salvo retornou para Curitiba para tocar a vida e se recusou a assistir o resultado da brincadeira na TV. Alvo de críticas após candidatura a vereador, ele temeu que viria uma onda de "cancelamento e piadas" com a nova exposição.

"Gravei na sexta e o programa ia passar no domingo. Estava bem nervoso e com vergonha. Quando passou na TV, o pessoal começou a me marcar nas redes e surgiu o meme. Eu falei: 'meu Deus do céu, agora vou virar chacota não só aqui no Paraná, mas no Brasil inteiro'. Achei que eu ia ser uma vergonha e chacota", iniciou.

O efeito foi ao contrário. Vi que os comentários foram totalmente positivos para mim. Todo mundo gostou, na verdade, do meme. Eu virei o maior meme do Brasil e comecei a ganhar seguidores no Facebook. De lá para cá, começaram a me chamar para fazer trabalhos, publicidades e eventos.

Graças a pegadinha do Pânico na TV, o ator vive 100% com a renda de sósia de Vin Diesel e não descarta até fazer uma festa de dez anos do meme, em 2026. "O meme mudou a minha vida. Hoje, sou conhecido em todo lugar que eu vou. Tem empresas que me contratam no Brasil inteiro, já viajei e rodei o país todo. Vou em cidade que eu nunca imaginei e o povo conhece o meme do Pânico. Ano passado fiz o meu primeiro evento internacional no Chile."

Atualmente, o artista deseja encontrar um empresário que o ajude a participar de grandes eventos e sonha com o encontro pessoal com Vin Diesel. "Não tive sorte de ter um empresário influente que me leve em vários lugares para conhecer outras pessoas grandes e fazer mais trabalhos. É só o que falta para eu hoje."

Quem era Marcos Salvo antes do meme do Pânico?

Natural de Curitiba (PR), Marcos Salvo trabalhava como vendedor e fazia bicos como instrutor na academia. Em 2005, ele ouviu um dos instrutores do local compará-lo com Vin Diesel, mas não soube como reagir por não saber quem era o artista.

Ele me achou parecido. Ele falou: 'Marcão, você parece com o Vin Diesel'. Falei: 'Vin Diesel? Quem é?' e ele: 'Do Velozes & Furiosos'. Eu não conhecia o ator, mas depois de duas semanas passou o filme e vi que era parecido. Todo mundo começou a me chamar de Vin Diesel por causa do comentário dele.

Assim, Marcos passou a trajar a famosa regata branca, óculos escuros e crucifico na altura do peito e começou a participar de eventos de sósias. Por volta de 2010, ele ficou desempregado, passou a vender panos de prato vestido como Vin Diesel e começou a ganhar a fama.

Trabalhei cinco anos na avenida Presidente Getúlio Vargas, em Curitiba, vendendo panos de prato com o padrasto da minha mulher. O povo passava, tirava foto, comprava e em 2015 comecei a viralizar nas páginas. O Balanço Geral (Record), inclusive, gravou comigo que não estava fácil nem pro Vin Diesel.

Marcos Aparecido Salvo era vendedor antes da fama como Vin Diesel Brasileiro Imagem: UOL

A fama repentina fez o sósia de Vin Diesel viver a experiência como candidato a vereador na capital do Paraná. "Não entendia nada de política nessa época. Eu até aceitei o convite e ganhei o material. Não gastei nenhum real porque não tinha e mesmo assim fiz 1109 votos trabalhando sozinho pela primeira vez. Não entrei, mas conseguiu um bom número de votos. Depois, o que mudou a minha vida foi o programa Pânico."

Marcos Salvo já realizou o sonho de viajar aos Estados Unidos para ir aos locais de gravação do Velozes e Furiosos e nutre o desejo de ter um papo com Vin Diesel. "Já mandei mensagem pra ele, mas ele não deve ver. São muitas mensagens. Gostaria de conhecê-lo pessoalmente e dar um abraço. Eu ia perguntar para ele se realmente gosta ou não da gente representar ele aqui no Brasil. Jamais vou querer tomar o lugar dele, ninguém toma o lugar de um artista".