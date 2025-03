Maike sobre futuro de affair com Giovanna pós-BBB: 'Não combinamos nada'

Maike comentou sobre seu affair com Giovanna no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O brother conversava na área externa com Joselma, João Pedro e Eva sobre a proximidade do goiano e a cearense quando Giovanna foi citada. Maike afirmou que não entrou em nenhum acordo sobre o futuro do relacionamento com a irmã de Gracyanne Barbosa.

Maike: "Deixa ela [Eva] dar mole pra ele [João Pedro]!".

Joselma: "É! Duvido [que ele resistiria]!".

Eva: "Aí vai ficar pra outra vida".

João Pedro: "Não sou igual a você, Maike, que pega a Giovanna e depois fica dando em cima da Renata".

Maike: "Giovanna não está aqui".

João Pedro: "Mas você deu um beijo na menina antes de sair".

Joselma: "Você [Maike] não disse que ia esperar ela lá fora?".

Maike: "Não, não combinamos nada".

Joselma: "Disse! Você disse!".

Maike: "Não dei em cima da Renata, não".

