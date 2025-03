Louis Vuitton vai se dedicar a produtos de beleza e contrata estrela da maquiagem Pat McGrath

Por Mimosa Spencer

PARIS (Reuters) - A Louis Vuitton, maior marca de moda do mundo, começará a vender produtos de beleza no segundo semestre e contratou a maquiadora britânica Pat McGrath para liderar a direção criativa do novo empreendimento, expandindo sua oferta à medida que o setor busca novos caminhos de crescimento para compensar a atual queda.

A iniciativa da marca de propriedade da LVMH, anunciada em um comunicado na quarta-feira, ocorre em um momento em que o setor de moda, incluindo a LVMH, enfrenta suas vendas mais lentas em anos, lutando especialmente para reacender o interesse de compradores mais jovens e cansados da inflação.

Várias casas de moda de alto padrão, incluindo Hermes, Valentino e Celine, que também é propriedade da LVMH, expandiram-se nos últimos anos para maquiagem, que, mesmo no segmento de alto padrão, em que os batons podem custar mais de US$50, é mais acessível do que as bolsas de moda que custam mais de US$1.000.

McGrath, cuja empresa de maquiagem Pat McGrath Labs vende corretivos em mais de 30 tons de cores, é conhecida por sua influência no setor da moda.

Para o desfile da Maison Margiela de John Galliano no ano passado, uma das apresentações mais badaladas do setor nos últimos anos, ela fez com que as modelos parecessem bonecas, adicionando um brilho lustroso aos seus rostos que se assemelhava à porcelana.

A Vuitton, que já vende perfumes, lançará 55 batons, 10 protetores labiais e 8 sombras em mais de 100 lojas da marca em todo o mundo.

A produção será feita na França e a marca também fabricará artigos de couro para os produtos.

(Reportagem de Mimosa Spencer)