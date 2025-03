Jeniffer Dias ficou surpresa ao ser convidada para interpretar Elza Soares

De Splash e Colaboração para Splash, no Rio e em São Paulo

Jeniffer Dias, 33, vive Elza Soares em uma participação especial na novela "Garota do Momento". Em conversa com Splash, a atriz conta como se sentiu ao receber o convite para interpretar a cantora.

Na novela das seis, Jeniffer dá vida a Elza Soares. A participação especial foi ao ar no capítulo de quarta-feira (5). A cantora apareceu em um comercial produzido por Beto (Pedro Novaes).

Uma honra. Imagina interpretar Elza Soares. Quando me ligaram, me convidaram pra fazer, falei assim: 'gente, mas é a Elza Soares'. Eles falaram: 'não, mas você pode fazer. Você canta, você parece muito com ela. Você é uma atriz incrível'. Eu falei, 'então tá bom. Vamos lá'.

Na cena, Jeniffer, vivendo Elza Soares, cantou a música "Lata d'água". "Era a Elza quando eu era mais novinha ainda. Não tinha aquela coisa rasgada, aquela rasgada. Um pouquinho só".

Para viver uma das maiores cantoras brasileiras, Dias teve pouco tempo de preparação. "Eu tive dois dias para me preparar. Porque eles falaram comigo na sexta, eu gravei na segunda. Então eu passei internada. Dois dias internada em casa, caindo pra cima da música, estudando. Na novela tem um preparador musica, então, foi tudo muito acompanhado, por ele".

