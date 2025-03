Internado há três dias, filho de Virginia respira sem ajuda de aparelhos

José Leonardo, filho de Virginia, respira sem ajuda de aparelhos após ser internado com uma bronquiolite. A informação foi confirmada a Splash pelo Hospital Pediátrico Jutta Batista, no Rio de Janeiro.

O Hospital Pediátrico Jutta Batista informa que o paciente José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa segue internado com quadro de bronquiolite viral aguda. Apresenta importante melhora evolutiva, permitindo retirada do suporte ventilatório e oxigênio. Continua com tratamento clínico e de fisioterapia, com previsão de alta da UTI pediátrica em breve.

O que aconteceu

Influenciadora cancelou ida a Florianópolis após filho ser internado no último sábado (1º). "Deus tinha outro combinado. José está com bronquiolite. Não está grave, mas precisando de tratamento intensivo", explicou no Instagram.

Mesmo dodói, ele continua sendo a criança mais feliz que eu conheço. Que Deus abençoe e que você fique 100% logo, meu filho. Eu te amo mais que tudo no mundo (você e suas irmãs). Minha vida são vocês.

Além de José Leonardo, Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice e Maria Flor.