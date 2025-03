Fernanda Torres agradece carregador do seu boneco de Olinda: 'Sem palavras'

Colaboração para Splash, no Rio e em São Paulo

Na noite desta quinta-feira (5), a atriz Fernanda Torres usou suas redes sociais para agradecer a homenagem recebida durante o carnaval de Olinda. Um boneco gigante inspirado na artista foi carregado pelas ruas da cidade, e a atriz fez questão de demonstrar sua gratidão ao responsável.

O que houve

Fernanda postou agradecimentos em seu Instagram. "Agradeço de joelhos a honra de você ter carregado o meu amor! Sem palavras", escreveu a atriz, que recentemente foi indicada ao Oscar 2025 pelo filme "Ainda Estou Aqui".

Torres ainda mencionou Wendell Gaudino, o homem que levou o boneco de Olinda com sua imagem. A atriz também compartilhou um vídeo dele.

Na gravação Wendell falou sobre como foi carregar o boneco da atriz indicada ao Oscar 2025. "Foi uma satisfação e uma honra, né?! De que ela tenha ganho [o Globo de Ouro] e hoje eu esteja aqui homenageando ela".

O carregador de bonecos gigantes em Olinda também disse que encarou missão de conduzir o boneco de Fernanda como prestígio. "Já fui para a Globo, SBT. Todos os canais já [apareci porque do boneco dela]. Estou extravasado, no limite, mas estou aqui firme e forte até o fim para prestigiar ela. A [nossa] ganhadora do Oscar", falou ele ao Diário de Pernambuco.