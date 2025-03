Faltou à Camilla ver BBB como espectadora, diz mãe: 'Percepções diferentes'

A mãe de Camilla e Thamiris do BBB 25 (Globo), Edilza, avaliou o jogo das filhas e o que elas poderiam ter feito para "melhorar" no jogo.

O que aconteceu

Frente aos conflitos com Vitória Strada e a casa, Thamiris e Camilla chegaram a conversar sobre o jogo e como seguiriam nele sem abrirem mão de sua essência. A trancista, no entanto, acabou sendo eliminada na noite desta terça-feira (4).

Edilza acredita que as sister "não irão mudar". "Elas estão sendo fiéis ao que sentem, e isso pode gerar desconforto porque, dentro da casa, as percepções são muito diferentes das de quem assiste de fora", afirmou em entrevista ao Splash.

Talvez o que poderia ajudá-las seria tentar enxergar o jogo sob uma perspectiva mais ampla, como se fossem telespectadoras, analisando as situações de fora, sem deixar que os sentimentos e as experiências externas guiem tanto suas decisões. Edilza

Segundo Edilza, Camilla é uma pessoa "muito amável e acolhedora", que sente tudo com intensidade, mas que não tem facilidade em demonstrar. Já Thamiris é ainda mais sensível e carinhosa, mas consegue expressar isso de forma "mais natural".

Ela ainda disse que Camilla está aprendendo a demonstrar carinho através do contato físico, enquanto Thamiris já tem isso "naturalmente". "Ela é muito afetuosa e próxima de todos, enquanto a Camilla é mais reservada. Elas são opostas, mas se complementam perfeitamente", diz.

Edilza, que já tentou participar do BBB em outras edições, diz se sentir representada pelas filhas. "Cada uma delas tem um pouco de mim, então vejo traços meus no jogo delas", diz. "E eu amo o programa. Se tivesse a oportunidade, me jogaria de cabeça para viver essa experiência intensamente".

