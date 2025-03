Érico sofre após nova rejeição por homofobia em 'Garota do Momento'

No capítulo de quinta-feira (6), da novela "Garota do Momento" (Globo), Juliano discute com Clarice. Érico lamenta a rejeição de Carlito.

Maristela e Juliano descobrem que Clarice não está mais tomando os remédios de Pimenta. Eugênia sugere que Jacira está apaixonada.

Beto se irrita com as propagandas encenadas por Beatriz. Raimundo afirma que o cliente rejeitou o filme de Beto. Um jornalista questiona Beatriz sobre sua relação com Clarice.

Maristela e Juliano armam para Clarice. Zélia ouve quando Maristela e Juliano comentam sobre um novo esquema. Juliano se irrita ao ler uma matéria com a história de Beatriz.