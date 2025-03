Duquesa, Pongo, Mago de Tarso: quem roubou a cena no festival Rec-Beat 2025

Os shows do Rec-Beat 2025 marcaram o Carnaval no Recife com apresentações memoráveis, que uniram energia, emoção e celebração cultural. O TOCA UOL selecionou os melhores momentos do festival, destacando performances que fizeram história e botaram o público pra se acabar na folia recifense. Confira os sete artistas que roubaram a cena e deixaram sua marca no Rec-Beat deste ano.

1. Duquesa

Duquesa durante show no Rec-Beat 2025 Imagem: Hannah Carvalho/Divulgação

Há dois anos, Duquesa cantou para pouco mais de 200 pessoas no Pátio de São Pedro, no Recife. Este ano, ela voltou em grande estilo, encerrando o Carnaval no Rec-Beat com um público recorde do festival. Ovacionada antes mesmo de subir ao palco, preparou um figurino especial e incendiou a plateia com um bregafunk exclusivo, além de apresentar um de seus sucessos em versão pagodão baiano. Consolidada como um dos grandes nomes da cena atual, ela provou que Taurus Vol. 2 é muito mais que um álbum—é um hino coletivo.

2. Banda Uó

O show animado da Banda Uó no Rec-Beat 2025 Imagem: Hannah Carvalho/Divulgação

A Banda Uó, formada por Candy Mel, David Sabbag e Mateus Carrilho, encerrou a segunda-feira de Carnaval no Recife Antigo com carisma e energia de sobra. Ícones do pop LGBTQIA+, enlouqueceram os fãs no Rec-Beat com uma performance vibrante e empolgante que contagiou toda a plateia.

3. Pongo

Show da angolana Pongo no Rec-Beat 2025 Imagem: Hannah Carvalho/Divulgação

Mais do que um show, Pongo entregou uma celebração cultural no Rec-Beat, trazendo o Kuduro para sacudir o Carnaval no Recife. Momentos de destaque incluíram uma roda de dança aberta no meio da plateia e fãs convidados ao palco para dançar "Wegue Wegue Wegue", criando uma interação inesquecível. Com sua energia magnética e conexão genuína com o público brasileiro, Pongo deixou sua marca no festival como um espetáculo internacional à altura da folia.

4. Os Garotin

O trio Os Garotin durante show no Rec-Beat 2025 Imagem: Luana Tayze/Divulgação

O domingo do Rec-Beat transformou-se em um vibrante Baile Black com Os Garotin. Do palco à plateia, todos dançaram os passos do baile charme, embalados pelo romantismo do trio de São Gonçalo. Misturando R&B, soul e pop, o grupo apresentou um show impecável que reafirma o Grammy Latino conquistado. O emocionante encerramento a cappella, acompanhado por um gigantesco coro, garantiu um dos momentos mais marcantes do festival.

5. Mago de Tarso

Mago de Tarso faz trap inspirado na revolução sonora do manguebeat Imagem: Divulgação

Mago de Tarso emocionou o público do Rec-Beat com uma apresentação poderosa no Carnaval do Recife. Apesar das críticas recebidas antes do show, o artista de trap mostrou que o que realmente importa é a performance. Ele subiu ao palco e entregou um espetáculo marcante, provando por que é uma das grandes revelações da música brasileira.

6. Getúlio Abelha

Getúlio Abelha convidou Johnny Hooker para seu show no Rec-Beat Imagem: Luana Tayze/Divulgação

No Rec-Beat, Getúlio Abelha estreou um novo formato de show ainda mais cenográfico. Apresentando faixas do EP Autópsia e hits como "Voguebike", o espetáculo contou com luzes impactantes, interações com o balé e uma estética única que transitava entre o drama, a euforia e o humor. Entre os momentos marcantes, Johnny Hooker fez uma participação especial, e a mãe de Getúlio subiu ao palco com um véu de renda preta, performando como o artista "lhe ensinou". No encerramento, Getúlio foi carregado pelo balé entre os fãs, consolidando um dos momentos mais memoráveis do festival.

7. Matheus de Bezerra

Matheus de Bezerra se apresenta no Rec-Beat 2025 Imagem: Luana Tayze/Divulgação

Matheus de Bezerra surpreendeu ao vivo no Rec-Beat, mostrando um som que mistura indie lo-fi e MPB pernambucana. Com uma formação que incluía dois percussionistas, baterista, baixista e guitarrista, ele entregou letras românticas com um toque inovador. O ponto alto foi a participação da sanfonista Carol Maciel, que trouxe um brilho especial à apresentação. Revelado no reality Toca Revela, do UOL, Matheus desponta como um dos grandes nomes da nova música pernambucana.

* Toca UOL está no Carnaval do Recife a convite do Festival Rec-Beat.