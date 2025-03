Diego vê Vitória como protagonista ao analisar eliminação de Camilla

Após a eliminação de Camilla no BBB 25, Diego analisou o impacto do resultado e destacou a importância de Vitória no jogo. Durante uma conversa no Quarto Fantástico, os dois discutiram as possíveis interpretações do paredão dentro da casa e o peso das decisões de Vitória na dinâmica do reality.

O que houve

Vitória iniciou o assunto com uma pergunta para Diego Hypolito. "O que você acha que o quarto aqui vai interpretar com a saída da Camilla?", perguntou a atriz após a eliminação da irmã de Thamiris.

Diego avaliou que o resultado já era esperado pelo grupo adversário. "Acho que já achavam que isso iria acontecer e vai fortalecer o pensamento deles, porque ficaram duas pessoas dentro do grupo deles dentro da casa", comentou o ginasta.

Vitória refletiu sobre seu envolvimento na eliminação da sister. "Mas muito do que aconteceu da Camilla sair foi claro que era a questão comigo também, né?", disse. Diego concordou e apontou a fala do apresentador Tadeu Schmidt como um indicativo disso. "Eu acho, principalmente pela fala do Tadeu. O Tadeu demonstrou". "Mais uma vez eu tava envolvida num Paredão, né?", avaliou Vitória.

Diego então reforçou sua visão sobre a relevância da atriz no jogo do BBB 25. "Sim, você foi pauta no Paredão de agora. É por isso que você tem que se colocar num lugar de protagonismo. Você é protagonista. Você tem que entender que suas decisões podem ser muito favoráveis para você, mas muito negativas para você."