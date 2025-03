Cinema: 'Demon Slayer: Castelo Infinito' ganha data de estreia no Brasil

O esperado filme "Demon Slayer: Castelo Infinito" ganhou uma data de lançamento no Brasil.

O que aconteceu

O filme "Demon Slayer: Castelo Infinito", que será o início de uma trilogia adaptando os eventos do final do mangá "Demon Slayer", será lançado nos cinemas brasileiros no dia 11 de setembro, fruto de uma parceria entre a Sony e a Crunchyroll.

A Crunchyroll também revelou hoje que o filme chegará aos cinemas brasileiros tanto em cópias legendadas quanto com a dublagem. Foi lançado um novo trailer para o longa, com os dubladores brasileiros dando voz aos personagens.

A direção de "Demon Slayer" continua com Haruo Sotozaki e ainda conta com produção do estúdio ufotable. As temporadas anteriores do anime podem ser assistidas na Crunchyroll e na Netflix, com dublagem em português ou legendas.