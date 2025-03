Delma admite pensamento de que sisters usavam charme para ficar no BBB 25

Joselma, 54, abriu o coração e admitiu todos os pensamentos que já teve sobre o comportamento de Eva, 31, e Renata, 33, no BBB 25.

O que aconteceu

Depois de descobrirem que a dona de casa criticou Renata pelas costas, a sogra de Guilherme abriu o coração e confessou alguns de seus pensamentos sobre as bailarinas. "No início eu pensei, sem conhecer tu melhor e sem conhecer Eva, eu pensei, essas meninas estão se envolvendo, se jogando", afirmou.

Eva ficou chocada com a revelação, mas Delma seguiu explicando que, em sua cabeça, as sisters estavam usando o charme para conquistar João Pedro e João Gabriel, e se protegerem no jogo. "Eu não entendi. Depois que eu conheci mais ela. E Eva, não sabia que tinha 31 anos. Pensei que tinha 20 anos", explicou.

A cearense garantiu que as duas sempre brincaram com os gêmeos. "Que nada! Tu teve essa impressão? Pois não, pelo amor de Deus. Não. Só brincadeira".

Joselma garantiu que logo depois entendeu que realmente não passava de uma amizade. "Depois entendi. [...] Pensei que tava rolando um clima, que ia rolar um clima, depois que ela esclareceu que era amizade de irmão".

Alvo de muitos comentários na casa, Eva criticou o fato das pessoas sempre levarem suas atitude para o lado negativo. "Não, meu Deus! Quando eu digo que tudo aqui é maldado para o ruim...".

Em sua defesa, Delma afirmou que não colocou maldade na atitude das sisters. "Mas maldou pro joguinho! Nada a ver", rebateu Eva.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas