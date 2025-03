Chico Barney: Rejeição de Camilla é um troféu com esse BBB sem graça

O colunista de Splash Chico Barney opinou no programa Noites de Carnaval, do Canal UOL, que a saída de Camilla do BBB 25 com alta rejeição pode ser considerada pela sister como um "troféu" por fazer o público ter emoções nesta temporada sem graça do reality show.

Numa temporada que está morna, essa rejeição é um troféu para a Camilla porque quer dizer que, pelo menos, ela fez com que as pessoas sentissem alguma coisa. Está difícil da gente reagir nesse BBB. A Camilla teve esse sentimento [do público], que não é bom, na verdade, mas pelo menos foi alguma coisa.

Foi uma eliminação em um momento importante para ela, que já estava presa numa mesma história e não saia disso. Ela, a Thamiris e a Gracyanne são pessoas influentes na casa e o estilo de jogo delas segura um pouco os outros. É uma perspectiva de que, talvez, a saída dela desmobilize um pouco esse freio de mão puxado de algumas pessoas.

Achei que foi uma eliminação justa. Um número que nunca é legal, mas, ao mesmo tempo, é uma rejeição que o pior de tudo é o flop nas redes sociais. (...] A Camilla tinha 1.800 e agora tem 91 mil. Imagina passar 50 dias no BBB, o maior programa do Brasil e sair com essa quantidade de seguidores.

Chico Barney, colunista de Splash

Dieguinho: Todos os participantes do BBB 25 merecem sair com 94% de rejeição

Eu acho que os 94% de rejeição da Camilla deveria ser replicado para todos os demais do elenco. Todos tinham que sair com mais de 90% de rejeição porque isso é o que cada um deles merece por fazer a gente perder o nosso tempo de vida assistindo o programa.

A gente esperava entretenimento e o que a gente tem? Essa bela porcaria que a gente assiste todo o dia, onde a gente tem que passar horas, horas e horas, para vê-los fazendo um monte de nada. O que mais me irrita é você acompanhar a edição, ver a vontade que o Tadeu e toda a direção tem de fazer dar certo, criando dinâmica em cima de dinâmica e o elenco simplesmente pegando tudo que é proposto e colocando na lata do lixo. Não conseguem discordar um do outro sem falar vamos nos resolver. É todo mundo querendo entender o lado de todo mundo. O tempo inteiro. É um elenco muito ruim.