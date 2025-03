Camilla reconhece que 'passou dos limites' e chora: 'Queria ser acolhida'

No Mais Você desta quarta-feira (5), Camilla lamentou algumas de suas atitudes dentro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após dizer que não se reconhece em algumas atitudes que teve, a ex-BBB afirmou que "passou dos limites". "Reconheço que posso ter passado dos limites de alguma forma, em algum momento", disse.

Ela lamentou que, na briga com Vitória Strada, a maioria dos brothers não a tenham procurado para "ouvir o outro lado".

Era isso que eu queria: ser acolhida. Eu vi um lado da casa sendo acolhido. O meu lado nunca foi ouvido. Isso que me machucou em todo esse processo Camilla Maia

A ex-BBB pontuou que suas posturas não eram "vitimistas", mas sim um "sentimento real". "Luto ha muno tempo para ter tudo o que tenho, pra um momento destruir minha vida. Tenho outras vivencias que são muito cruéis. Eu fiquei com medo real, não era para fazer cena", explicou.

