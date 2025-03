Camilla diz que seria amiga de Vitória fora do BBB: 'Não tinha ranço'

Camilla falou sobre sua relação com Vitória Strada no BBB 25 (Globo) em entrevista ao Mais Você nesta quarta-feira (5).

O que aconteceu

Camilla lamentou a forma como foi vista por alguns espectadores por conta de seus atritos com a atriz. "Minha intenção não era chegar nesse ponto. Tinham coisas que me incomodavam, mas nada assim... ", disse

Eu acho que não tinha ranço dela. Não sei o que aconteceu comigo, acho que tive alguma crise. Eu falava dela igual eu falava da Thamiris Camilla Maia

A ex-BBB diz que tentou conversar com Vitoria sobre os comportamentos que não a agradavam, mas não obteve sucesso. Segundo ela, Vitória só queria conversar em situações incômodas.

Ela diz que, naquele momento, acreditava que estava certa em relação à briga. Hoje, já tem uma percepção diferente. "Se eu pudesse mudar isso, eu mudaria, até porque Vitória é uma pessoa muito legal e sempre foi respeitosa com a gente", disse. "Não tenho problema de admitir que errei".

Segundo ela, se não fosse por Mateus, as duas talvez não tivessem jogado juntas. "Não seria tão próxima [se não fosse o Mateus]".

Mesmo assim, Camilla disse que seria amiga de Vitória fora do BBB.

