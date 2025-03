Camilla diz não se reconhecer no BBB e tem crise de choro: 'Não esperava'

No Mais Você desta quarta-feira (5), Camilla chorou e avaliou sua trajetória no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Camilla diz que sua eliminação foi "muito difícil". "Não esperava sair com essa porcentagem. Até esperava a saída, mas não nessa forma. Até porque não esperava que ficasse tão ruim a minha intenção. Realmente não é essa entrega que eu queria", disse.

Até então sem dormir, a ex-BBB diz ainda não estar a par de tudo o que acontece fora do reality. Mesmo assim, ela avalia que ficou "muito na defensiva" no jogo. "Não foi pra isso que fui lá", diz.

Ao falar sobre os filhos, Camilla caiu no choro. "É minha maior preocupação, as crianças, depois que me tornei mãe", disse.

Ela disse estar preocupada com a forma como os filhos a enxergam, principalmente no BBB, onde ela diz "não se reconhecer".

Não queria ser vista dessa forma. Estou longe de ser uma pessoa agressiva, que fica destilando ódio —pelo contrário. Busco o contrário para meus filhos. Não quero nem que eles tenham contato com as coisas que estão vendo. Espero conseguir rever e começar de novo Camilla Maia

Agora, ela se sente pronta para recomeçar e mudar a visão que algumas pessoas podem ter ficado sobre ela. "Tenho muitas coisas legais para passar", disse.

