Camilla analisa passagem no BBB 25: 'Gostaria de ter sido mais abraçada'

Eliminada no sétimo Paredão do BBB 25 (Globo) com uma rejeição de 94,67%, Camilla analisou sua participação durante o Mesacast de quarta-feira (5).

O que aconteceu

A trancista refletiu. "Eu fico triste por não ter saído da forma que eu esperava. Eu gostaria de ter sido mais abraçada pelo público por só tá fazendo só um jogo."

Não fui pra julgar ninguém, não era pra ter esse transtorno todo. Se eu soubesse que estava chegando a esse ponto, eu faria outra rota. Camilla

A agora ex-sister conta que chegou a conversar com Vitória Strada sobre a briga delas, mas isso não foi notado pelo público. "Ninguém viu essa parte. Só o dia da briga."

Camilla finalizou. "Mas é isso, errei, se tiver que melhor e rever alguma coisa, tô aberta."

