Bieber é criticado por foto com bong: 'Vou te apresentar o Leão do Proerd'

O cantor Justin Bieber está sendo criticado nas redes após postar foto fumando de um bong, nesta terça-feira (4).

"Vou te apresentar um cara maneiro: o Leão do Proerd".

Internauta nos comentários do Instagram de Bieber

O que aconteceu

Nas fotos, o artista aparece coberto de fumaça e com um bong nas mãos. Justin Bieber postou uma série de fotos em que ele está em cima de uma bicicleta com um bong de vidro nas mãos e bastante fumaça saindo de sua boca.

Um bong é um instrumento de vidro geralmente usado para fumar maconha. Usando um pouco de água, o aparelho concentra a fumaça e chega ao fumante resfriada, o que pode suavizar o contato com as vias respiratórias.

Nos comentários, os fãs estão divididos. Enquanto alguns estão fortemente criticando o artista, outros estão defendendo Bieber: "Vocês estão agindo como se ele estivesse fumando crack", comentou um.

"Porque é uma surpresa ver uma celebridade fumar? 75% do mundo fuma - e ele obviamente não está fumando em frente do seu filho. Meus pais fumaram durante minha infância e eu nunca descobri, e eles me criaram bem, vocês são sensíveis demais".

Internauta defendendo Bieber.

Justin é pai de um menino de menos de um ano. O popstar teve um filho, Jack Blues, em agosto do ano passado - por esse motivo de ser pai, alguns internautas estão o criticando ainda mais por fumar: "Você é pai agora, para com isso", escreveu uma.