BBB 25: Participantes são convocados a encenar peça para Festa da Líder

Vitória Strada foi surpreendida com um roteiro pela produção do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A Líder da semana recebeu um roteiro, com diversos personagens, para uma peça. Vitória foi colocada como protagonista, e precisou escolher mais cinco pessoas para darem vida aos outros personagens.

A atriz selecionou João Gabriel para interpretar Vily (vilão), Guilherme para Vitório (pai), Vinícius como Vitor (par romântico), Aline para Maria (mãe) e Thamiris para Vicky (vítima). Eles começaram a ensaiar assim que receberam o roteiro, e devem se apresentar mais tarde, na Festa da Líder Vitória.

BBB 25: Roteiro enviado para Vitória Imagem: Reprodução/Globoplay

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas