BBB 25: Festa da Líder vai ter trajetória de Vitória como tema

O tema da Festa da Líder desta quarta (5) foi revelado no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A produção anunciou que a festa terá referências sobre a carreira de atriz de Vitória. No vídeo exibido para os participantes, a sister falou sobre o amor pelo trabalho: "Eu fiz o meu primeiro filme com vários atores incríveis e foi ali no set [de filmagens] que eu me apaixonei ainda mais por essa produção".

"A festa que me representa muito é falar da minha trajetória na Rede Globo", continuou Vitória, ainda no vídeo. "Ter 'Tempo de Amar', que foi a minha primeira novela, depois 'Espelho da Vida', que foi a novela mais difícil que eu fiz, que mais me dediquei e me sacrifiquei por ela, e 'Salve-se Quem Puder'. Alguns detalhes de 'Espelhos da Vida', de repente algum camafeu em algum lugar...".

Vitória ainda recebeu um roteiro de uma peça para encenar com os brothers. Eles devem se apresentar no evento desta noite.

