Barraco em casamento marca a mudança crucial de Osmar em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quarta-feira (5) de "Volta por Cima" (Globo), Doralice garante que denunciará Osmar e em poucas cenas depois ela surge cumprindo o prometido.

A polícia chega à casa de Violeta durante seu casamento com Osmar, que vai preso. Essas cenas marcam a mudança do personagem de Milhem Cortaz na trama das 19h.

Neste mesmo dia, Osmar já terá falado sobre seu plano com Jô. Tudo indica que se trata de uma estratégia para punir Violeta pelo atentado contra Mada e pagar o que deve a Doralice.

Doralice (Tereza Seiblitz) enfrenta Osmar (Milhem Cortaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Léo Rosario/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Cacá faz uma declaração para Chico. Silvia conta para Gigi que Yuki encontrou Sebastian em Paris. Joyce apoia Belisa. Jão conversa com Madalena sobre ela ter desfilado com o Dragão Suburbano. Min-Ji tenta convencer Hana a iniciar seu tratamento.

Jin ouve Osmar falar sobre sua viagem com Violeta e alerta Madalena. Belisa pede para Rodolfo ajudá-la a se reconciliar com Gigi. Rosana e Roxelle fazem as pazes durante a apuração.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.