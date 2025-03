Armie Hammer revela que tentou ficar com homens: 'Mulheres são as piores'

O ator Armie Hammer, conhecido por seu papel em "Me Chame Pelo Seu Nome" e pelas suas diversas controvérsias, contou que já tentou ficar com homens devido a experiências ruins com mulheres, em seu podcast The Armie HammerTime Podcast.

O que aconteceu

Armie Hammer diz que tentou transar com um homem porque "mulheres são as piores". O ator, acusado de ter fantasias sexuais violentas e de canibalismo, relatou que saiu com um homem e tentou ter relações com ele, mas, não deu certo.

Conheci esse cara, bonito, francês. Comecei a beijar ele e lembro de pensar 'Entendo porque mulheres gostam quando você se barbeia. Essa coisa é áspera'. Não causou nenhuma reação física em mim, nada.

Armie Hammer

O ator contou que o homem tentou tocar suas partes íntimas e ele teve que parar tudo. "Lembro de abraçar ele e achar estranho que ele era quase do meu tamanho. Quando ele tentou tocar meu pênis flácido, tive que para tudo, isso não vai acontecer, desculpa".

Hammer disse que fez esse teste porque "homens gays parecem ter tudo mais fácil". Em relação a sexo, o ator afirmou que parece ser mais fácil de ter essas interações na comunidade gay, devido a apps como o Grindr.

Posso estar em um restaurante e receber uma notificação do Grindr com alguém me oferecendo um b*quete no banheiro, e posso só dizer 'Gente, volto em cinco minutos'.

Armie Hammer

O ator já admitiu ter fantasias sexuais possessivas e violentas. "Eu gosto da ideia de que você é completamente minha [...] As pessoas eram meus 'sacos de droga com pele'. Ter pessoas querendo fazer sexo comigo, fazer sexo com pessoas, fazer todas essas coisas. Isso me dava uma sensação de poder".