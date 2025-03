Além da gafe no Oscar: relembre outras polêmicas de Ana Furtado

Durante cobertura do Oscar 2025, no último domingo (2), a apresentadora Ana Furtado foi criticada após falar "Chupa, Argentina!", durante entrevista com Selton Mello no tapete vermelho da maior premiação de cinema do mundo.

Na hora, Mello já corrigiu a apresentadora afirmando que a Argentina já tinha dois Oscars. Nas redes, muitos, inclusive Marcelo Rubens Paiva, se revoltaram com o comentário de Ana Furtado.

"Totalmente sem noção. Desnecessário. Nada a ver. Ela ignora nossas parcerias e admiração mútua. Desconsiderem? Viva o cinema argentino".

Marcelo Rubens Paiva.

Mas, essa não foi a primeira polêmica da apresentadora - relembre algumas abaixo!

Histórico de Ana Furtado

Em 2018, Ana foi acusada de 'passar pano' para homens que não faziam serviço doméstico. Enquanto apresentava o "Encontro", a apresentadora defendeu que as mulheres deveriam "valorizar o interesse dos homens em ajudar nos serviços".

Ela também acusou uma esposa de ser "muito exigente" ao cobrar que o marido fizesse os serviços. Finalizando o quadro, que foi muito criticado, Ana desejou que o casal encontrasse um equilíbrio "com menos exigências".

Em 2023, Ana Furtado foi acusada de transfobia durante cobertura do Grammy. Ao falar sobre a vitória de Kim Petras, a primeira mulher trans a ganhar o prêmio, Ana errou o pronome e a chamou de "ele".

Nas redes, o público criticou a apresentadora e questionou a decisão de colocá-la como comentarista da premiação. "Esse episódio da Ana Furtado chamando a Kim Petras de ele só nos mostra uma coisa: não é sobre aparência, não sobre ser feminina. É sobre ser trans. A partir do momento que você diz ser uma pessoa trans, as pessoas vão fazer questão de cutucar essa ferida", escreveu uma internauta na época.

Em 2024, a apresentadora voltou a ser amplamente comentada ao criticar a Globo. Ana Furtado contou, no podcast PodDelas, que se demitiu da emissora em 2022 por insatisfação profissional e porque "não tinha protagonismo".