10 mangás que sairão no Brasil em 2025 e você precisa ficar de olho

O mercado de mangás no Brasil parece bastante promissor em 2025. Além de novas editoras chegando, as já conhecidas capricharam e prometem lançamentos muito interessantes para este ano.

Splash separou aqui 10 mangás que você precisa ficar de olho nos próximos meses.

"Billy Bat"

Mangá 'Billy Bat' Imagem: Reprodução/Kodansha

Autoria: Naoki Urasawa

Editora: Panini

Sinopse: Um artista americano chamado Kevin Yamagata faz uma história de sucesso chamada Billy Bat, no entanto ele descobre que o personagem é muito real no Japão. Obra do aclamado mangaká Naoki Urasawa, mestre do suspense com obras famosas como "Monster" e "20th Century Boys".

Quem deve ler? Fãs de obras de suspense e qualquer um que ficou fissurado no anime "Monster" da Netflix.

"Beck"

Mangá 'Beck' Imagem: Reprodução/Kodansha

Autoria: Harold Sakuichi

Editora: MPEG

Sinopse: Yukio é um adolescente entediado. Após salvar um cachorro de bandidos, ele conhece o guitarrista famosos Minami Ryusuke. Yukio decide então entrar no mundo da música. Mangá clássico dos anos 2000 que finalmente ganha uma chance no Brasil.

Quem deve ler? Qualquer pessoa que já sonhou em ter uma banda.

"Vampeerz"

Mangá 'Vampeerz' Imagem: Reprodução/Shueisha

Autoria: Akili

Editora: JBC

Sinopse: Ichika se apaixona por Aria, uma estrangeira. Só que ela não sabe que se trata de alguém que bebe sangue humano. Cada uma tem um objetivo próprio, e viverão uma tórrida relação. Esse mangá Girl's Love é um sucesso no mundo inteiro e vale a pena ficar de olho.

Quem deve ler? Fãs de vampiros e de fortes tensões homoafetivas.

"Jojo's Bizarre Adventure: Parte 7 - Steel Ball Run"

Mangá 'Steel Ball Run', sétima parte de 'Jojo's Bizarre Adventure' Imagem: Reprodução/Shueisha

Autoria: Hirohiko Araki

Editora: Panini

Sinopse: Sétima parte de 'Jojo's Bizarre Adventure' e a primeira a não ter conexões com as fases anteriores. O protagonista aqui é Johnny Joestar, um ex-jóquei que perdeu a sensibilidade nos membros inferiores e que poderá participar da corrida Steel Ball Run graças à invenção de Gyro Zepelli.

Quem deve ler? Fãs de Jojo, apreciadores de moda, entusiastas de fisiculturismo e amantes de séries ao estilo "Corrida Maluca".

"Meu Casamento Feliz"

Mangá 'Meu Casamento Perfeito' Imagem: Reprodução/Square-Enix

Autoria: Akumi Agitogi e Rito Kohsaka

Editora: Panini

Sinopse: Miyo é humilhada em sua própria casa, e sua família realiza um casamento armado com o jovem Kiyoda. Este mangá teve um anime de muito sucesso saindo pela Netflix e é basicamente uma novela de época.

Quem deve ler? Fãs de novelas das seis.

"Old Boy"

Mangá 'Old Boy' Imagem: Reprodução/Futabasha

Autoria: Garon Tsuchiya e Nobuaki Minegishi

Editora: Comix Zone

Sinopse: Shinichi Gotou é um cidadão comum que é sequestrado e preso num cômodo com televisão. Após anos assistindo à vida através da telinha, ele fica um pouco louco. Clássico absoluto dos mangás e que foi adaptado para um filme incrível.

Quem deve ler? Fãs de obras de ação e/ou cinéfilos.

"Sala de Aula à Deriva"

Mangá 'Sala de Aula à Deriva' Imagem: Reprodução/Shogakukan

Autoria: Kazuo Umezz

Editora: Devir

Sinopse: Após um terremoto, uma escola inteira é transportada para um futuro pós-apocalíptico. Agora alunos e funcionários precisam viver nessa realidade absurda. Esse mangá é um clássico do horror e deve encantar quem gosta de histórias perturbadoras.

Quem deve ler? Todo mundo, esse é um dos maiores clássicos dos mangás.

"Mangaká da Favela"

Ilustração de capa do mangá "Mangaká de Favela", produção japonesa ambientada no Brasil Imagem: Reprodução/Ichijinsha

Autoria: Souhachi Hajimoto e Minoru Taruro

Editora: Panini

Sinopse: Autor de mangás japoneses desiste da carreira e viaja ao Brasil. Aqui ele entra em uma favela e conhece um garoto pobre com o sonho de desenhar seu próprio mangá. "Mangaká da Favela" viralizou por ser ambientado no nosso país, e foi licenciado pela Panini antes mesmo de ter um volume lançado no Japão.

Quem deve ler? Brasileiros, pessoas que gostam de bastidores do mundo dos quadrinhos, quem vibra ao ver o Brasil sendo citado em obras.

"Kimi no Yokogao wo Miteita"

Mangá 'Kimi no Yokogao wo Miteita' Imagem: Reprodução/Kodansha

Autoria: Rumi Ichinohe

Editora: Taverna do Rei

Sinopse: Hikari é uma estudante que fica imaginando um casal formado por sua amiga Mari e o galã da classe Otani. Ela só não imaginava que ficção e realidade iriam se misturar de uma forma bem complicada. O mangá é uma obra shoujo super recente e foi anunciado de forma inesperada.

Quem deve ler? Fãs de shoujo e pessoas que gostam de comédia romântica para adolescentes

"O Vampiro que Ri"

Mangá 'O Vampiro que Ri' Imagem: Reprodução/Akita Shoten

Autoria: Suehiro Maruo

Editora: Pipoca & Nanquim

Sinopse: Acompanhamos aqui várias histórias sobrenaturais ambientadas em Tóquio, tudo com um fundo vampiresco. Essa obra foi lançada no Brasil no começo dos anos 2000 e agora ganha uma nova chance.

Quem deve ler? Fãs de obras de vampiro e/ou quem gosta de quadrinho conceitual.