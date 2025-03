Vitória reflete sobre lealdade e expõe desconfiança com Thamiris e Camilla

Após revelações do "Seu Fifi", Vitória desabafou na madrugada desta terça-feira (3) sobre sua relação com as irmãs Thamiris e Camilla e questionou até que ponto sua lealdade foi valorizada dentro do jogo.

O que houve

Em conversa com Diego, ela destacou que sempre preservou segredos e nunca expôs situações que poderiam prejudicar as colegas.

Eu defendi elas em vários momentos, sabe? Tipo assim... Elas já falaram coisas de outras pessoas que eu nunca cheguei e explanei pra ninguém, sabe? Elas não têm um 'ai' pra falar de mim. Eu já ouvi coisas que machucariam se eu contasse -- e eu nunca fiz isso. Até que ponto quem merece minha lealdade maior aqui dentro, sabe?

Vitória Strada

Diego, por sua vez, concordou com a aliada e reforçou que essa percepção já estava clara para ele há algum tempo. "Super! Já fazia sentido para mim há muito tempo. Mas é você que tem que enxergar, Vitória. Eu já tinha falado o que eu pensava desde o início, desde a festa", afirmou.

Vitória também revelou que, apesar de ter se resolvido com Camilla após um desentendimento recente, sua postura mudou. "Não me reaproximei da Camilla como eu era antes. Nessa semana, nos últimos dias desde que a gente discutiu e se acertou, eu parei de conversar sobre meu jogo. O pouco que eu conversava e falava pra Thamiris, que obviamente era levado para a Camilla", completou.