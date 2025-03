Selton Mello promete voltar ao Oscar: 'Mais rápido possível'

Selton Mello prometeu voltar ao Oscar nos comentários de um post da premiação.

O que aconteceu

A Academia do Oscar compartilhou uma foto do brasileiro nas redes sociais. "Selton Mello, do brasileiro vencedor do Oscar 'Ainda estou aqui', faz sua estreia no tapete do Oscar."

Ator agradeceu a Academia pelo carinho e garantiu que voltará ao prêmio. "Vejo vocês novamente o mais rápido possível", escreveu.

Selton marcou presença na vitória brasileira do Oscar de melhor filme internacional no último domingo (4). O artista compartilhou diversos momentos dos bastidores em seu perfil.