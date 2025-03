Preta Gil ganha homenagem em bloco de Ludmilla no Rio e agradece: 'Fiquei emocionada'

A cantora Preta Gil ganhou uma homenagem especial de Ludmilla nesta terça-feira, 4, no Rio de Janeiro. Preta, que realiza um tratamento contra um câncer no intestino, está afastada das apresentações de carnaval.

"O Bloco da Preta Gil, esse ano, não vai passar por aqui, mas a Preta é uma pessoa muito importante para mim tanto na vida pessoal quanto na vida artística", disse Ludmilla em cima do trio do Fervo da Lud. A artista usou uma camiseta com a foto de Preta no bloco.

"Eu amo muito ela e eu quero que, daqui, nós mandemos todas as energias positivas para ela se recuperar da melhor maneira possível", afirmou. A cantora também relembrou que se encontrou com Preta pela primeira vez na rua onde realizou o Bloco da Lud. "Eu te amo. Nós te amamos. Receba essa homenagem."

Preta fez uma postagem no Instagram para agradecer a homenagem e disse se lembrar da ocasião em que Ludmilla foi musa do Bloco da Preta. "Eu te disse que um dia você teria um bloco seu. Olha hoje o tanto de gente que te ama", afirmou.

A cantora descreveu ter ficado "emocionada e honrada" com a homenagem da amiga. "Me sinto também presente nesse momento tão especial para você", disse.

Na última sexta, 28, Preta se emocionou ao participar do carnaval de Salvador no camarote da família, o Expresso 2222. Na ocasião, ela também ganhou homenagens de nomes como Ivete Sangalo e Anitta.

Diagnosticada com câncer no intestino em 2023, a cantora passou por uma cirurgia de 21 horas em dezembro e ficou quase dois meses internada. No último dia 11 de fevereiro, ela recebeu alta hospitalar e voltou para casa.